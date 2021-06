PharmaNutra, firmato nuovo accordo per la distribuzione di SiderAL in Germania

Il nuovo accordo con la multinazionale tedesca, già partner dell’azienda, apre le porte del secondo mercato europeo in quanto a volumi di vendita di integratori.



PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica di aver firmato un nuovo accordo relativo alla distribuzione all’estero di SiderAL®, la linea di complementi nutrizionali di ferro orale leader del mercato nutraceutico italiano. Una posizione conquistata grazie all’applicazione della Tecnologia Sucrosomiale®, un innovativo brevetto che permette di ridurre gli effetti collaterali comunemente associati con altri tipi di ferro. Il contratto di distribuzione in esclusiva per la Germania di SiderAL® Forte 30mg (nei due diversi formati capsule e stick) e di SiderAL® 14mg (in formato stick) è stato firmato con la multinazionale Fresenius Kabi, specializzata in farmaci e tecnologie per infusione, trasfusione e nutrizione clinica, utilizzati per la cura dei pazienti critici o affetti da malattie croniche.

Un colosso mondiale della farmaceutica con cui PharmaNutra, azienda fondata nel 2003 da Andrea e Roberto Lacorte, a partire dal 2015 vanta già una solida e proficua collaborazione per la distribuzione dei suoi prodotti in altri Paesi Europei, come Austria, Svizzera e Ungheria. L’accordo per la distribuzione in Germania di SiderAL® rappresenta un significativo consolidamento della partnership con Fresenius Kabi e apre a PharmaNutra un mercato dalle enormi potenzialità: quello tedesco, infatti, è il secondo in Europa in quanto a volumi di vendita di integratori. Attraverso un mirato e strategico piano di sviluppo, saranno poste le basi per il raggiungimento della leadership nel mercato del ferro orale sul territorio.

“L’accordo con Fresenius Kabi per la distribuzione del SiderAL® Forte 30mg e di SideraAL® 14mg in Germania, un’intesa su cui stavamo lavorando da molto tempo, è un motivo di grande soddisfazione, in quanto rappresenta un punto fondamentale della nostra espansione all’estero”, commenta Carlo Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra S.p.A. “La Germania è il primo «Key Country» in cui PharmaNutra inizia ad operare e siamo orgogliosi di poterlo fare insieme a Fresenius Kabi, un partner con cui collaboriamo da tempo con risultati molto soddisfacenti. È la naturale prosecuzione di un rapporto che ha potenzialità in parte ancora da scoprire. Il mercato della Germania, in cui entriamo al fianco di una delle più importanti multinazionali tedesche, è pronto ad accogliere positivamente anche altri prodotti del portfolio di PharmaNutra e il consolidamento della relazione con Fresenius Kabi va in questa direzione”