Emanuela Pastorelli nuovo Direttore Sanitario Aziendale dell’Asl VCO

Con atto deliberativo n. 484 del 9 giugno 2021 è stato nominato il nuovo Direttore Sanitario Aziendaledell’ASL VCO (Verbano Cusio Ossola) D.ssa Emanuela Pastorelli. La nomina avrà decorrenza dal 14 giugno prossimo.

La Dottoressa Pastorelli, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Igiene e Medicina Preventiva e in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale, è dipendente dell’ASL di Vercelli come Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica dell’Ospedale Sant’Andrea.

Ringraziando la Dottoressssa Emma Zelaschi per l’attività svolta durante il suo incarico si formulano i migliori auguri di buon lavoro alla Dottoressa Pastorelli.