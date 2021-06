ELLE SI VIAGGIARE! Nasce il progetto che porta gli Italiani in vacanza… con stile

Tre numeri speciali a partire dal 10 giugno e tre aree tematiche per esplorare soprattutto l’Italia.

Milano, 11 giugno 2021 – Debutta con il numero di Elle in edicola oggi ELLE SI, Viaggiare!, il progetto multipiattaforma del brand Hearst, nato per raccontare la rinnovata voglia (e possibilità) di viaggiare in sicurezza e concedersi una vacanza. Un progetto in gran parte incentrato sull’Italia e sulla riscoperta dei tanti angoli caratteristici e meno conosciuti di un paese che possiede il 30% del patrimonio artistico e culturale mondiale, oltre che una straordinaria diversità di sapori e paesaggi.

Perfetto per il trend del turismo post-pandemia desideroso di muoversi lontano dalle grandi mete turistiche dove scoprire segreti gourmet, luoghi di relax, ma anche avere suggerimenti per beauty perfetti in ogni tipo di vacanza.

ELLE SI, Viaggiare è un progetto di ampio respiro: avrà una durata di un mese con

contenuti ripartiti su tre numeri speciali della testata, sul sito e sui social del brand. Si divide in 3 appuntamenti tematici per esplorare 3 diversi stili e modi di viaggiare:

#ontheroad per vacanze in libertà, ma sempre con stile; #borghiecittàdarte in cui si esplora tutto il fascino più autentico del Belpaese tra memorie, tradizioni e gusto; infine # Mare, isole & Mediterraneo, per consigli su come vivere al meglio il nostro mare, attraverso tante piccole scoperte da fare in spiaggia o in barca, ma anche rivelando le novità beachwear e i prodotti beauty da portare con sé.

Ogni sezione avrà i propri ambassador, personaggi che racconteranno di sé e delle proprie esperienze.

I contenuti del numero del 10 giugno dedicato ai temi On the Road (a cui seguiranno Borghi e città d’arte il 17 giugno, e Mare, isole & Mediterraneo il 25 giugno), rendono molto chiaro cosa possiamo trovare nelle singole aree tematiche.

Nelle numerose rubriche del numero in edicola il confronto tra diverse tendenze come “Floating vs Glamping”. Nelle “Storie” Yari Ghidoni racconta la sua vita in camper, mentre due viandanti-giardiniere, Nora Berlotti e Emina Cevro, testimoniano la loro vita a piedi.

I tanti spazi lifestyle vedono il contributo dell’ambassador Marie Luise Sciò e molti viaggi a tema. C’è anche una guida pratica con tanti itinerari consigliati in camper, in bici e a piedi ricca di informazioni davvero utili.

I 3 numeri speciali di Elle SI Viaggiare! saranno distribuiti anche in un circuito “premium” nei luoghi raccontati dal magazine. Su elle.com/it è invece in partenza la collection dedicata ai temi mentre i social media del brand vedono un ricco palinsesto dove troveremo anche i video racconti delle Elle Ambassador.

Completerà la promozione una campagna radio su Radio Montecarlo, Radio 101, Radio Italia.