Saipem: il CFO Antonio Paccioretti nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Saipem S.p.A. informa che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha oggi nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs n. 58/1998, Antonio Paccioretti, che riveste dal 1 giugno 2021 la carica di Chief Financial Officer della Società, con la responsabilità delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo.

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si informa che Antonio Paccioretti non detiene azioni della Società.

