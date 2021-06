Massimiliano Guzzini è il nuovo Presidente Esecutivo di Fimag

Fimag un affare di famiglia: Massimiliano Guzzini è il Presidente, nel Cda i cugini Monica, Domenico e Mauro

Fimag, finanziaria della famiglia Guzzini, annuncia oggi la nomina di Massimiliano Guzzini a nuovo presidente esecutivo. Con questo incarico, l’imprenditore succede nella funzione ad Andrea Sasso – dal 2013 Ceo del gruppo Fimag e attualmente Chairman & Ceo del Gruppo Idb (Italian Design Brands) e consigliere di amministrazione di Umbra Group e della F.lli Guzzini – e Adolfo Guzzini, dal 2009 presidente del gruppo Fimag e dal 2019 presidente emerito di iGuzzini illuminazione. Ad affiancarlo per il prossimo triennio i consiglieri di amministrazione: Monica Guzzini, Domenico Guzzini e Mauro Guzzini, che sarà nominato vicepresidente Fimag.

Le parole dell’ex Presidente, Andrea Sasso

“Sono felice di poter affidare le redini di Fimag a Massimiliano Guzzini, con il quale ho avuto il piacere di collaborare per anni – ha dichiarato Andrea Sasso. – Sono certo che le sue competenze, insieme alla lunga esperienza internazionale, gli consentiranno di dare ulteriore slancio al progetto di crescita della società”.

La carriera di Massimiliano Guzzini

Dopo la laurea in Ingegneria meccanica all’Università degli Studi di Ancona, Massimiliano Guzzini si specializza in International Business e Doing Business all’Harvard Business School e consegue il Master in Business Administration all’Università Luiss di Roma. Attualmente è vicepresidente di iGuzzini illuminazione dal 2012 e Chief Marketing Officer di iGuzzini illuminazione dal 2013, membro del Cda iGuzzini illuminazione dal 2010 e membro del Cda F.lli Guzzini dal 2019. È stato presidente di Assil (associazione nazionale produttori di illuminazione) dal 2016 al 2020. È consigliere dal 2020, come rappresentante Assil, del Lighting Europe Executive Board (associazione europea produttori di illuminazione). Inoltre, è stato coordinatore del dipartimento imprese di Adi (associazione per il disegno industriale) dal 2014 al 2017.

Le dichiarazioni del nuovo Presidente

“Sono orgoglioso di assumere la direzione della finanziaria di famiglia e di portare avanti l’operato di Adolfo Guzzini e di Andrea Sasso, in stretta collaborazione con i miei cugini – ha commentato Massimiliano Guzzini. Siamo fortemente determinati ad accelerare il lavoro svolto in questi anni per rafforzare ulteriormente la presenza sul mercato del gruppo e il legame con il territorio”.