Jean-François Coutanceau è il nuovo SVP Corporate Social Responsibility di S4M

Jean-François Coutanceau è stato nominato Vicepresidente Senior del CSR; dal 2019 è anche SVP senior Procurement di S4M

La società, specializzata in programmatic mobile e drive-to-store, ha annunciato la nuova carica che impegnerà Jean-François Coutanceau, come responsabile dello sviluppo, della strategia e degli impegni CSR di S4M e della loro implementazione attraverso iniziative locali e globali nei vari mercati in cui l’azienda opera. S4M mira a ridurre le proprie emissioni di CO2 dell’8% entro la fine del 2021 e a diventare carbon neutral entro il 2023. Il settore della pubblicità digitale è il sesto più grande emettitore di carbonio, con il 4% delle emissioni globali totali di CO2, un numero destinato a raddoppiare entro il 2025.

Le dichiarazioni del nuovo SVP CSR, Jean-François Coutanceau

“Sono felice di assumere questo nuovo ruolo“, ha detto Coutanceau. “L’industria digitale ha un impatto importante sull’ambiente e dobbiamo mettere in atto uno sforzo consapevole per scuotere lo status quo e compensare l’impatto delle nostre attività sul pianeta. Sono sicuro che le iniziative che abbiamo già introdotto, e quelle su cui stiamo lavorando, ci aiuteranno a fare davvero la differenza”.

Infatti, lo scopo della nuova nomina consiste nel rendere l’attività del player dell’ad tech più sostenibile.

S4M e la CSR

La CSR è un pilastro fondamentale degli sforzi di sostenibilità di S4M e parte integrante dei suoi valori. Dal 2019, l’azienda ha piantato oltre 2.000 alberi e prevede di piantarne altri 1.000 nel 2021 per compensare le sue emissioni di carbonio. S4M ha inoltre utilizzato prodotti tecnologici riciclati o ricondizionati in tutti i suoi uffici e ha persino ridotto la lunghezza dei suoi codici per alleviare i server.

S4M si sta anche concentrando sulla creazione di un gruppo forte e diversificato, con talenti di ogni provenienza, rappresentati a tutti i livelli dell’azienda.

Le parole del CEO, Christophe Collet

“In qualità di forte sostenitore della sostenibilità e del comportamento rispettoso dell’ambiente, Jean-François è un ottimo candidato per guidare le nostre azioni di CSR. Sono fiducioso che ci aiuterà ad avere un impatto positivo sull’ambiente creando valore per i nostri partner”, ha commentato Christophe Collet, Ceo di S4M.