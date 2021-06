Pepsi sceglie i Maneskin per la nuova campagna italiana

#SceglidiScegliere, inno al coraggio, a decidere

La rock band presta voci e musica al nuovo spot della bevanda, pianificato da OMD sulle principali reti televisive e piattaforme digitali.

Reduci dalla vittoria a Sanremo e dal trionfo ad Eurovision, i Måneskin sono sicuramente la band italiana del momento. E il loro carisma non è passato inosservato al mondo delle aziende.

La band romana è infatti la protagonista della nuova campagna #SceglidiScegliere di Pepsi Max, la prima specificamente pensata per il mercato italiano.

La mission e i valori della campagna

Lo spot, geolocalizzato per la prima volta nella storia del brand, punta ad un avvicinamento al pubblico italiano. Il contenuto, la forma e lo stile riflettono la cultura del mercato a cui si rivolge, condividendone valori e linguaggio. Quattro i tagli dello spot (6”, 10”, 15” e 20”) che verranno pianificati a partire dal 6 giugno sulle principali reti televisive e piattaforme digitali per proseguire fino a metà agosto.

La campagna celebra le scelte della nostra vita e la libertà di compierle: una creatività che si rivolge ad ognuno di noi, senza distinzioni, perché tutti siamo chiamati a prendere posizione durante la nostra vita, e Pepsi Max celebra ogni tipo di scelta.

“Prendere delle decisioni richiede audacia, questo permette di seguire le regole stabilendone di proprie, è così che il mondo di ciascuno di noi prende vita”. A dirlo sono Ethan, Victoria, Thomas e Damiano, le loro voci si susseguono nel voice over dello spot: i Måneskin, la band che ha scardinato le regole della musica riportando il Rock’n’Roll a far parlare di sé. Proprio il brano vincitore dell’ultimo Eurovision dà ritmo alle immagini, “Zitti e Buoni”, il primo brano italiano al mondo a entrare nella top10 global di Spotify, che ha stabilito in 24h il record di 4 milioni di stream.

“La campagna di Pepsi Max – spiegano i Måneskin – racconta quanto sia importante credere fortemente in sé stessi e percorrere senza paure la propria strada e questo è un tema molto importante per noi, sempre presente anche nelle nostre canzoni. In un mondo in cui tutto è predefinito e le scelte sono spesso incanalate in standard già conosciuti, per noi è importante potersi esprimere liberamente attraverso la creatività personale, nella sana convivenza fra il rispetto della libertà altrui e la voglia di creare nuovi percorsi.”

Le dichiarazioni dell’AD del Gruppo PepsiCo Italia, Marcello Pincelli

“Questo è un momento molto importante per noi – commenta Marcello Pincelli, AD del Gruppo PepsiCo Italia –. Con questa campagna su Pepsi Max speriamo di poter rappresentare il pensiero di tanti italiani soprattutto in un momento di ripartenza come quello che stiamo vivendo. Nel nostro piccolo vogliamo essere accanto ad ogni consumatore e condividere la voglia di guardare sempre avanti per un futuro migliore – il nostro futuro – quello che scelta dopo scelta costruiamo giorno dopo giorno.”