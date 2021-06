Luca Bosco è stato nominato managing director dell’area Consulting di Alkemy

Alkemy S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana – Segmento STAR, specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende, ha nominato Luca Bosco come nuovo Managing Director dell’area Consulting. Nomina che rientra nel progetto di industrializzazione del proprio modello di business che prevede anche di rafforzare la prima linea di manager. Inoltre, ne sottolineano la strategicità nel percorso di trasformazione digitale intrapreso dalle aziende italiane.

Nel comunicato si può leggere il percorso lavorativo del nuovo manager, Luca Bosco, ingegnere, ha iniziato con un’esperienza internazionale in ambito aerospaziale e con un MBA presso l’università HEC a Parigi, inizia poi il suo percorso in consulenza strategica in Bain & Company. Inizia a far parte del Gruppo dal settembre del 2016, diventa coordinatore responsabile del Consulting ed è stato scelto per guidare la business unit nel nuovo percorso di crescita e sviluppo di Alkemy.

Duccio Vitali, Amministratore Delegato di Alkemy, ha commentato: “La consulenza avrà sempre un ruolo estremamente rilevante e strategico nel modus operandi di Alkemy. La consulenza rappresenta, infatti, il punto di raccordo tra l’execution di un progetto di trasformazione digitale e l’effettivo impatto a lungo termine che ne verrà generato a livello di business. Luca, che in questi anni è cresciuto insieme ad Alkemy, rappresenta la persona giusta per guidare il consulting nel mercato di domani”.

Queste, invece, le parole di Luca Bosco: “I nostri clienti ci chiedono con sempre maggiore insistenza di aiutarli a identificare i corretti investimenti da effettuare in ambito di trasformazione del modello di business con gli obiettivi di differenziazione rispetto alla competition e generazione di valore. Questa è la principale missione di Alkemy Consulting che perseguiamo attraverso l’anticipazione dei trend digitali, di consumo e di evoluzione tecnologica, con un approccio alla consulenza personalizzato per ciascuno dei nostri clienti.”