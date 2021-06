Zingaretti ha premiato i vincitori della Startupper School Academy

Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha premiato ieri pomeriggio i vincitori della sesta edizione di Startupper School Academy, il programma della Regione Lazio e di Lazio Innova rivolto alle scuole e ai futuri talenti dell’imprenditoria del territorio. La competizione regionale seleziona ogni anno i migliori progetti imprenditoriali degli studenti delle scuole superiori del Lazio. Hanno vinto l’Istituto Via delle Scienze di Colleferro nella categoria “Presenta la tua Idea” con il progetto Dusty e IIS Carlo e Nello Rosselli di Aprilia nella categoria “Prototipa la tua Idea” con il progetto I-Park. Alla premiazione hanno partecipato, tra gli altri: Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio; Claudio Di Berardino, assessore Lavoro della Regione Lazio; Enrica Onorati, assessora agricoltura della Regione Lazio; Nicola Tasco, presidente di Lazio Innova. “Dobbiamo chiudere questa stagione e aprirne un’altra – ha detto Nicola Zingaretti nel corso del suo intervento -. Per questo quest’anno Startupper School Academy e’ ancora più importante. Dobbiamo lavorare per rendere migliore la vita in questo Paese”. “Non fermatevi più – ha detto ai ragazzi delle scuole – il Covid sta finendo e alla fine della pandemia deve corrispondere la crescita di un Paese diverso e, ne sono sicuro, le opportunità aumenteranno”. Startupper School Academy ha coinvolto nelle sue 6 edizioni, 874 Istituti scolastici, più di 38.000 studenti e circa 1.300 docenti con l’obiettivo di sostenere la nascita di giovani talenti e favorire la crescita di nuove startup innovative. L’iniziativa si e’ sviluppata su 3 azioni: Startupper tra i Banchi di Scuola, per presentare e prototipare progetti imprenditoriali attraverso moduli formativi, laboratori a distanza e contest innovativi realizzati insieme a prestigiosi partner; Startupper School Food, per valorizzare il paniere regionale delle produzioni tipiche e tradizionali e promuovere il tema dell’innovazione in ambito agroalimentare; Summer School “Alla scoperta di”, in collaborazione con il MAXXI, si concluderà nel corso di questa estate e offre agli studenti l’opportunità di sviluppare idee e progetti per valorizzare e promuovere le bellezze del nostro territorio.