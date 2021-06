Pietro Ronchetti, nominato Country Manager per l’Italia da Blis

Continua l’espansione della società specializzata in programmatic advertising, che rafforza e riorganizza la presenza nel nostro Paese

Blis, società specializzata in soluzioni di programmatic advertising “privacy-first e location-powered”, ha annunciato le nomine di Pietro Ronchetti come Country Manager Italia e di Andrea Stederini come Group Head della sede di Roma. La società ha inoltre ampliato il gruppo con l’ingresso di Chiara Vercesi con il ruolo di Sales Manager a Roma, Stefano Conti come Sales Manager a Milano e Andrea Savarino come Insight Manager per l’Italia.

La crescita della società

Queste nuove assunzioni, “sono il frutto della strategia di espansione nel mercato Italiano e vengono dopo un periodo di crescita esponenziale”, con Blis che sta registrando “il suo migliore anno dall’apertura in Italia del 2018”. Attualmente la società, che utilizza dati sia online che del mondo fisico, insieme con indicatori comportamentali e di lifestyle, per aiutare i brand a raggiungere audience precise senza fare affidamento su informazioni personali, ha più di 70 clienti attivi, tra i quali: McDonald’s, Poste Italiane, Penny Market, The Style Outlet, British American Tobacco, Sony Playstation e Coca-Cola.

Nel secondo semestre 2020, fa sapere la società, Blis Italia “è cresciuta del 25% rispetto allo stesso periodo del 2019 e dicembre 2020 si è confermato il miglior mese dall’apertura, battendo qualsiasi record in termini di ricavi e numero di campagne attive”.

Perché ampliare il gruppo

Lo sviluppo della squadra è volto sia a migliorare il presidio del mercato per garantire un servizio sempre migliore, sia a offrire nuove soluzioni a clienti e centri media, attraverso l’ingresso di profili qualificati. Chiara Vercesi vanta oltre 14 anni di esperienza come Sales Manager e svolgerà un ruolo fondamentale per la crescita della sede romana. Stefano Conti ha iniziato la sua carriera in Freewheel dove si è occupato sia di Agenzie che Centri Media, che saranno al centro del suo nuovo incarico. Andrea Savarino si è formato in We Are Social e Wavemaker e porta con sé un’esperienza significativa nelle ricerche di mercato e nell’analisi dei dati: avrà l’obiettivo di supportare ulteriormente la crescita del business.

Chi è Pietro Ronchetti

Pietro Ronchetti, già al vertice della struttura come Sales Director di Blis sin dall’apertura della sede, nel suo nuovo ruolo di Country Manager è ora chiamato a proseguire il percorso di crescita guidando il gruppo nel duplice obiettivo di consolidare ulteriormente la posizione dell’azienda sul mercato e di cogliere le opportunità che nasceranno dai cambiamenti in atto nel settore.

“Negli ultimi tre anni – dichiara Ronchetti – ho visto Blis Italia crescere e diventare quello che è oggi. Sono davvero onorato di essere stato scelto per questo ruolo e non vedo l’ora di continuare a dirigere il team nel supportare clienti e centri media. È una grande soddisfazione poter collaborare con tutti questi brand a livello globale in un momento di cambiamento epocale per il mercato e sono sicuro che Blis continuerà a contribuire al successo dei clienti con risultati straordinari”.

Chi è Andrea Stederini

Andrea Staderini, dopo aver iniziato come Strategic Accounts Lead nel 2018 e aver rappresentato il punto di riferimento per lo sviluppo del mercato del Centro Sud Italia, è ora promosso a capo della sede di Roma.

Le dichiarazioni del Managing Director Blis UK, UK & Europe

Nata in UK nel 2004, Blis è operativa in 40 uffici in 5 continenti. Charlie Smith, Managing Director Blis UK, UK & Europe ha voluto sottolineare il buon andamento del mercato italiano: “è stato incredibile vedere crescere l’Italia a questa velocità, soprattutto in un anno di grande difficoltà per tutti. In Blis lavoriamo con passione per sviluppare prodotti che aiutino i brand a raggiungere i propri obiettivi. Abbiamo costruito un gruppo locale pensato per dare il miglior servizio possibile ai nostri clienti, e sono davvero fiero del livello di competenza, capacità e talento che abbiamo a disposizione per raggiungere gli obiettivi ambiziosi di crescita che abbiamo per Blis Italia”.