Kitchenaid Italia nomina Giovanna Flore nuova Marketing Manager

Alla guida del team Marketing, Comunicazione e Retail Marketing di KitchenAid è stata nominata Giovanna Flore per ricoprire il ruolo di Marketing Manager Italy

“È con orgoglio ed entusiasmo che entro a fare parte della famiglia KitchenAid perché́ questo mi consentirà̀ di unire due grandi passioni: il mio lavoro e la cucina. Partendo da qui, farò ogni giorno del mio meglio affinché́ i consumatori italiani possano apprezzare sempre di più̀ i piccoli elettrodomestici Kitchenaid, perfetti alleati per chi ama cucinare con passione e superare ogni volta le proprie aspettative”, ha dichiarato Giovanna Flore, Marketing Manager Italy KitchenAid SDA.

Giovanna Flore, la carriera

Tra le sue principali esperienze, dodici anni in ASUS, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui PR e organizzazione eventi nel team marketing, per poi specializzarsi in trade marketing sul canale retail. Nel 2018 ha scelto di cambiare settore, approdando in Rossini Group nel ruolo di Marketing Manager, gestendo il coordinamento delle tre aziende facenti parte del Gruppo. Recentemente, per accrescere il suo bagaglio di conoscenze, ha concluso un executive master in Customer Experience Management.

Le dichiarazioni del Market Leader Italy

“In KitchenAid ci circondiamo di persone ambiziose, appassionate e di talento che scelgono di condividere i nostri valori per migliorare e crescere insieme. Siamo felici dell’ingresso di Giovanna Flore, la cui esperienza e le cui abilità ci aiuteranno sicuramente ad affrontare con successo le sfide sempre più complesse del futuro”, ha affermato Carlo Passante, Market Leader Italy KitchenAid SDA.

Kitchenaid informazioni

Da quasi un secolo KitchenAid è Serious About Food. I suoi prodotti rappresentano il connubio perfetto di prestazioni professionali, qualità artigianale e design iconico. KitchenAid si è sempre affidato alla consulenza dei professionisti per sviluppare i propri prodotti sulla base delle loro esperienze, delle loro opinioni e dei loro suggerimenti. Unici per questa caratteristica, oltre che per la loro eccellente manifattura, gli elettrodomestici KitchenAid valorizzano la passione per la cucina grazie alle loro prestazioni impeccabili. Tutti i suoi elettrodomestici sono stati realizzati con il contributo di chef e pasticceri professionisti. Il risultato di questa lunga e consolidata collaborazione è una gamma di prodotti dotati di tecnologie e materiali, che sono sinonimo di qualità e design iconico e garanzia di risultati straordinari: un binomio che permetterà di ampliare gli orizzonti nella scelta dei menù e dello stile che meglio si addice alla cucin