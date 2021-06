Davide Stelitano è il nuovo Creative Director dell’area Mall & Outlet per Different

Davide Stelitano entra nel gruppo Different nel ruolo di Creative Director dell’area Mall & Outlet.

Different, communication company associata a UNA, Aziende della Comunicazione Unite, dà il benvenuto a Davide Stelitano ne ruolo di Creative Director dell’area Mall & Outlet. Nel corso della sua carriera professionale, Davide ha già trascorso nove anni in Acqua Group, una delle tre agenzie dalla cui fusione è nata Different poco più di sei mesi fa, lavorando su progetti cross-mediali, tra ATL, BTL, web e social, con una forte specializzazione negli ambiti retail e shopping.

Chi è Davide Stelitano

Arriva dall’agenzia Yes! dove ha lavorato come Digital Art Director Senior e Creative Director di una unit dedicata al retail. Dopo gli studi in grafica pubblicitaria, editor visualizer e web design, ha iniziato il suo percorso prima nel mondo dell’editoria e successivamente occupandosi di comunicazione come Art Director in Attila&Co nei settori fashion e luxury.

Different

