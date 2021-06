The Ad Store Italia, tre nuovi talenti per il team

L’agenzia theadstoreitalia# annuncia tre nuovi ingressi nel team. Tre nuovi talenti andranno a ricoprire ruoli strategici nell’ambito di: sostenibilità, internazionalizzazione e produzione, 3 temi strategici per la loro comunicazione. L’agenzia guidata da Natalia Borri così dà valore al suo posizionamento ‘Creativity for humans’.

Stefano Adorni – Sustainability Manager

Laurea in Filosofia e Master in Comunicazione d’impresa in Cattolica, ha iniziato come copywriter in Saatchi & Saatchi Milano, poi è passato in Wunderman. Ha fatto una serie di esperienze tra la Food Valley e Milano, per poi specializzarsi nei temi della comunicazione etica e nelle sfide della sostenibilità. Entra in qualità di Sustainability Manager in The Ad Store, con cui condivide l’approccio ‘human’ alla comunicazione.

Martina Uggeri – Event project Manager

Dopo 9 anni nel Middle East, dove è cresciuta nel ruolo di Event Project Manager collaborando con Filmmaster MEA ed Expo 2020 Dubai, è tornata in Italia, a Parma, per raccogliere la nuova sfida di The Ad Store. Nell’agenzia ricopre il ruolo di Event project Manager per quanto riguarda i progetti internazionali che l’agenzia sta portando avanti in ottica Expo 2020 Dubai, coordinando l’agenzia italiana, a capo del network internazionale di agenzie presenti in 14 Paesi del mondo, con la nuova sede The Ad Store Dubai.

Sara Osti – Senior Producer

Ha lavorato come producer realizzando numerosi progetti per marchi internazionali top-class in Europa e nel mondo. Negli ultimi 5 anni ha gestito oltre 120 progetti creativi, tra cui 15 campagne ADV globali in collaborazione con riconosciuti professionisti in ambito video, fotografia e motion graphics. Dopo un’importante esperienza in Panottica, arriva in The Ad Store come senior producer per curare tutta la parte di content creation dell’agenzia.