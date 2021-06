Nasce il granocchio di Prato

Il granocchio… Croccante, molto godibile, divertente, anche per il nome che rimanda scherzosamente al modo di chiamare i ranocchi a Prato ma al tempo stesso rimanda anche al grano. E’ un nuovo prodotto tipico, una specialità da forno della miglior arte bianca toscana, pratese in particolare. Tanti fornai a sperimentare poi è arrivato alla definizione del “neonato” un forno tutto al femminile, anche se successivamente la nuova specialità sarà adottata da tutti i forni di filiera corta e di qualità di Prato. I forni riuniti sotto l’egida del Grano Gran Prato. Nasce così un nuovo testimonial di una città foodie, un simbolo edibile di pratesità, qualcosa che ci auguriamo, come il biscotto di Prato, possa testimoniare l’identità agroalimentare ed enogastronomica di questa terra… il grano, la farina a km 0, la mortadella di Prato IGP, l’arte bianca. Un prodotto giovane, fresco eppure in grado di girare, ideale ad accompagnare l’aperitivo ma che piace anche da solo tanto è godibile, divertente, goloso. Nei giorni di eatPRATO, dopo la presentazione in anteprima durante lo Show Cooking sabato mattina, si troverà free In degustazione nei tanti appuntamenti del ricco programma e nei giorni seguenti nei wine e cocktail bar della città toscana.