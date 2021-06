Il Congresso FIS elegge Johan Eliasch nuovo Presidente

Il 4 giugno 2021, durante il 52° Congresso Internazionale di Sci i delegati hanno eletto Johan Eliasch (GBR) nuovo Presidente FIS per sostituire il Presidente uscente Gian Franco Kasper.

Eliasch è stato eletto nuovo presidente della FIS dopo un solo turno di votazioni. Ha guadagnato il 54,82 per cento dei voti con 65 voti. Dietro di lui c’era Urs Lehmann (SUI) con 26 voti (21,85%) seguito da Sarah Lewis (BEL) con 15 voti (12,61%) e Mats Arjes (SWE) 13 voti (10,92%)

“Sono incredibilmente onorato di essere stato scelto come tuo presidente». Eliasch ha detto al Congresso dopo la sua elezione. “Voglio ringraziare la FIS per aver organizzato un congresso virtuale così professionale. In particolare vorrei esprimere la mia gratitudine a Gian Franco Kasper, che conosco da molti anni. Non saremmo tutti seduti qui oggi se non fosse stato per lui.

Ha continuato: “Sarò impegnato, di mentalità aperta e trasparente e un presidente che rappresenta tutte le nazioni e tutte le discipline e ora andiamo a lavorare“.

Oltre all’elezione presidenziale, il Congresso ha eletto anche il Consiglio di 16 membri. I candidati eletti sono:

ARJES, Mats, SWE

GOSPER Dean, AUS

KUMPOST Roman, CZE

LEHMANN, Urs, SUI

MINEV Tzeko, BUL

MURASATO Aki, JPN

PAINE Dexter, USA

RODA Flavio, ITA

ROESTE Erik, NOR

SCHROECKSNADEL Peter, AUT,

SMREKAR Enzo SLO

STEINLE Franz, GER

UUSITALO Martti, FIN

VION Michel, FRA

VYALBE Elena, RUS

ZHEN Liangcheng, CHN

Oltre ai membri del Consiglio sopra eletti, Hannah Kearney (USA – Sci freestyle) e Martti Jyhla (FIN – Sci di fondo) sono stati nominati rappresentanti della Commissione degli atleti nel Consiglio per il prossimo mandato .

Sia il Presidente che il Consiglio rimarranno in carica fino al prossimo Congresso Internazionale di Sci, che si svolgerà alla fine della primavera 2022.

L’elezione è stata l’attività principale del Congresso di oggi poiché tutte le Associazioni Nazionali di Sci hanno deciso di presentare tutte le proposte per lo Statuto FIS fino prossimo Congresso quando potrà essere organizzato di persona.

Al di fuori del business delle pulizie, una decisione importante è stata l’adozione del Manifesto di Mainau, che servirà come documento guida sulla sostenibilità per FIS nei prossimi anni.

Inoltre, nuove nazioni sono state approvate come membri associati, sono: Capo Verde, Panama, Tanzania, Emirati Arabi Uniti e Vanuatu.