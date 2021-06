Tre new entry a The Ad Store Italia

The Ad Store Italia è l’agenzia pubblicitaria italiana alla guida del network internazionale, che ha rinnovato il suo gruppo per crescere e rafforzarlo.

L’agenzia creativa annuncia tre nuovi talenti che andranno a ricoprire ruoli strategici nell’ambito dei grandi temi al centro della comunicazione: sostenibilità, internazionalizzazione e produzione.

Internazionalizzazione, sostenibilità e produzione sono le aree su cui l’agenzia creativa sta puntando ed entro le quali si inquadrano le new entry Stefano Adorni, Martina Uggeri e Sara Osti

Si tratta di Stefano Adorni, scelto per il ruolo di Sustainability Manager; Martina Uggeri, nuova Event project Manager; e di Sara Osti, nominata Senior Producer.

Una squadra sempre più integrata che cresce per essere al fianco dei propri clienti con un approccio efficiente, veloce e customizzato, che avvalora il posizionamento “Creativity for humans” dell’agenzia guidata da Natalia Borri.

Stefano Adorni, la carriera

Laurea in Filosofia e Master in Comunicazione d’impresa in Cattolica, Stefano Adorni inizia come copywriter in Saatchi & Saatchi Milano per poi approdare in Wunderman. Da allora, dopo una serie di esperienze tra la Food Valley e Milano, si specializza nei temi della comunicazione etica e nelle sfide della sostenibilità.

Entra in qualità di Sustainability Manager in The Ad Store, con cui condivide l’approccio ‘human’ alla comunicazione.

Martina Uggeri, la carriera

Dopo 9 anni nel Middle East, dove cresce come Event Project Manager collaborando con Filmmaster MEA ed Expo 2020 Dubai, Martina Uggeri torna in Italia, a Parma, per raccogliere la nuova sfida di The Ad Store.

Nell’agenzia ricopre il ruolo di Event project Manager per quanto riguarda i progetti internazionali che l’agenzia sta portando avanti in ottica Expo 2020 Dubai, coordinando l’agenzia italiana, a capo del network internazionale di agenzie presenti in 14 Paesi del mondo, con la nuova sede The Ad Store Dubai.

Chi è Sara Osti

Con il suo lavoro di producer, Sara Osti ha sviluppato e realizzato innumerevoli progetti per marchi internazionali top-class in Europa e nel mondo. Negli ultimi 5 anni ha gestito oltre 120 progetti creativi, tra cui 15 campagne pubblicitarie globali in collaborazione con riconosciuti professionisti in ambito video, fotografia e motion graphics.

Dopo un’importante esperienza in Panottica, arriva in The Ad Store come senior producer per curare tutta la parte di content creation dell’agenzia.

The Ad Store Italia informazioni

Si definisce come un gruppo di creativi, indipendenti, internazionale, curiosi, appassionati, innovativi. Amanti delle buone idee, i risultati, il dialogo ed esploratori di professione. E comunicare è ciò che fanno meglio. Ogni Ad Store è indipendente e lo sarà sempre. Ma lavorano tutti insieme per il bene di tutti. Credono nella forza della cooperazione, della trasparenza e della condivisione. Ogni agenzia dedicherà risorse alla crescita, condividerà opportunità di business, non mentirà mai e non avrà segreti con le altre. Essere Ad Store significa credere che le buone idee possono cambiare il mondo. idee come tolleranza, rispetto e sostenibilità. Come imprenditori, credono che sia possibile coniugare valore finanziario e sociale, profitto aziendale e benessere della comunità, competitività e arricchimento del mondo. Ecco perché non lavoreranno per clienti o progetti che vanno contro le loro convinzioni. Lo scopo è migliorare le comunità e promuovere l’idea di una “economia umana”.