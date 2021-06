Stefano Dalan è il nuovo Sales Director Free Standing Home Appliances di Samsung Electronics Italia

Samsung Electronics annuncia la nomina di Stefano Dalan in qualità di Sales Director Free Standing per la Divisione Home Appliances. La carica sarà effettiva dal 1° giugno e si inserisce nella filosofia gestionale improntata allo sviluppo dell’eccellenza e alla valorizzazione del talento, a partire proprio dalle risorse in azienda.

Classe 1978 e con una Laurea in Scienze Politiche, Dalan vanta una consolidata esperienza nel settore degli elettrodomestici, in Ariston Thermo Group, prima ancora in De’ Longhi appliances e a seguire in Samsung Electronics Italia, dove ha ricoperto, dal 2008 a oggi, ruoli di crescente responsabilità commerciale nella Divisione Home Appliances.

Stefano Dalan commenta così la nuova carica “È per me un onore assumere un ruolo così prestigioso, alla guida di un team al quale appartengo da tempo e con il quale sono cresciuto come professionista. Sono entusiasta di iniziare questo percorso e affronterò le nuove sfide del settore con grande motivazione e determinazione. Il mio obiettivo è quello di far crescere ulteriormente il business in linea con i piani strategici dell’azienda, interpretando al meglio gli scenari e le opportunità che derivano dal mercato”

Nel suo nuovo ruolo, Dalan ha l’obiettivo di confermare la posizione dell’azienda nel mercato della libera installazione in settori come quello della refrigerazione e del lavaggio, nei quali Samsung è già riconosciuta al vertice del mercato, e di espandere ulteriormente il business in settori come quello dell’aspirazione, in continua crescita, o in quello della purificazione dell’aria, in cui l’azienda si è affacciata nello scorso anno, con interessanti proposte per la fascia alta del mercato.