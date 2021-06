H&M lancia la nuova campagna “Beyond the Rainbow”

H&M ha deciso di lanciare la nuova campagna globale “Beyond the Rainbow” per il mese di giugno in occasione del periodo di celebrazione del Pride e delle manifestazioni a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+.

L’obiettivo è quello di andare oltre la semplice solidarietà, approfondendo le storie delle persone che si identificano nella comunità LGBTQIA+.

La campagna è stata avviata su tutti i canali di comunicazione del brand ed è stato anche realizzato un film manifesto che spiega il senso dell’operazione e tanti formati dedicati alle storie individuali delle persone che vi hanno preso parte. Vi sono anche personaggi noti come l’attrice e cantante americana Michaela Jaé Rodriguez, l’influencer messicano Héctor Trejo, l’attrice e modella e dj Sus Wilkins e l’attivista statunitense Chella Man, accanto a un certo numero di dipendenti di H&M: ognuno di loro racconta la propria prospettiva personale su cosa significhi la bandiera arcobaleno.

La testimonial Michaela Jaé Rodriguez afferma: «Non la sventoliamo tanto per mostrare che “noi ci siamo”, ma per dire “guardate per cosa abbiamo dovuto combattere”. Siamo le persone artefici della nostra liberazione. La bandiera del Pride è bellissima, ma sono certa che un sacco di persone non sanno perché. Non sto parlando solo dei colori, ma di qualcosa che va oltre».

Insieme a lei ci sono persone da tutto il mondo e di ogni età, che hanno voluto raccontare le loro storie, sia belle che tristi, di amore e di odio, legate al loro coming out e a come hanno trovato l’amore.

La campagna include anche una web app all’indirizzo beyondtherainbow.hm.com che invita a scannerizzare l’arcobaleno del Pride ovunque lo si incontri sulla propria strada, in una ciambella, un giocattolo, un accessorio di moda o in una bandiera, per accedere alle storie vere delle persone dietro a questo simbolo. Si tratta di una delle prime applicazioni della tecnologia di image recognition che ora è in grado di riconoscere anche i colori, usata in modo coerente al senso della campagna: che il vero significato del Pride va oltre i colori sulla bandiera ed è la somma dei sentimenti e delle storie personali dei membri della comunità.

Gli utenti possono inoltre guardare video, usare filtri Instagram e condividere le proprie storie sui social media.