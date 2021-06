Antonello Armetta eletto presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo

Antonello Armetta, nella foto, 37 anni, è il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo. Lo ha eletto il Consiglio dell’Ordine, dopo le dimissioni da consigliere dell’uscente Giovanni Immordino, che ha lasciato per ragioni personali. Armetta era il segretario dell’Ordine forense palermitano e il suo posto è stato preso adesso da Dario Greco, che sarà il nuovo segretario. “Sono felicissimo di questo incarico – dice il nuovo presidente – che mi viene conferito nonostante la mia giovane età e questo lo considero molto importante. C’è molto da lavorare per la categoria, che è alle prese con una crisi dovuta alla pandemia e che non ha alcun precedente”. Fra le questioni aperte anche la ineleggibilità di chi aveva fatto più di due mandati, che due anni fa aveva sconvolto la composizione del Consiglio, travolto da dimissioni e incompatibilità con le cariche. Il nuovo presidente resterà in carica fino a gennaio 2023. “Non c’è alcuna polemica nelle mie dimissioni. Io ritengo che ogni cosa abbia un inizio e una fine. C’erano stati accordi in questo senso per una alternanza al vertice dell’Ordine e li ho rispettati”, ha detto Giovanni Immordino, ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo, spiegando le proprie dimissioni dalla carica e anche dal Consiglio, che hanno portato a eleggere Antonello Armetta al vertice del consiglio forense di Palermo. “Due anni fa c’era stata una intesa, Armetta è molto giovane ma farà certamente bene. Mi hanno molto colpito – conclude Immordino – gli attestati di stima che ho ricevuto da moltissimi colleghi e dai vertici degli uffici giudiziari ma è chiaro che se ho preso un impegno in questo senso non cambio idea”.