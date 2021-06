Dazn, accordo globale con Matchroom per Matchroom

DAZN e Matchroom hanno raggiunto un accordo globale quinquennale grazie al quale DAZN sarà la casa di Matchroom e della sua scuderia mondiale di lottatori internazionali. Grazie a questo accordo – si legge in una nota – 16 incontri Matchroom UK all’anno saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati DAZN nel Regno Unito e in Irlanda per la prima volta a partire da luglio. Inoltre, DAZN offrirà un programma non-stop di incontri Matchroom UK ai fan di tutto il mondo che prenderà il via con il ritorno del Matchroom Fight Camp in programma il 31 luglio per ben tre weekend consecutivi.

A tutto questo si aggiungeranno una serie di contenuti originali per tenere gli appassionati sempre aggiornati con tutto ciò che riguarda il mondo della boxe.

Il co-CEO di DAZN James Rushton ha dichiarato: “Il gioco è cambiato. Questo accordo storico si basa sul successo della nostra partnership a lungo termine con Matchroom in tutto il mondo e consolida DAZN in prima linea nell’era dello streaming sportivo globale.”.