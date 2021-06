Arrivano gli occhiali che misurano il peso dei suini

Il dipartimento di ingegneria dell’università di Miyazaki, prefettura a vocazione agricola del Kyushu, nel sud ovest del Giappone, ha sviluppato e depositato una domanda di brevetto internazionale per un rivoluzionario set di occhiali, in grado di utilizzare le tecnologie dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata per misurare visivamente la massa corporea dei suini in un allevamento. Gli occhiali, primo strumento del genere finora realizzato, ideati dal team di ricerca coordinato dal professor Kikuhito Kawasue, consentono di fare una stima degli animali visivamente, aumentando la produttività degli allevamenti, il valore commerciale degli animali determinato da una esatta valutazione del loro peso e alleggerendo allo stesso tempo il carico di lavoro del personale addetto alla pesa, operazione che impiega normalmente almeno tre operatori specializzati. Gli occhiali sono realizzati con una combinazione di tecnologie, tra cui una fotocamera 3D per effettuare raccolta dati e misurazioni e visori intelligenti per la lettura dei dati numerici in tempo reale.