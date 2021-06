Google lancia la nuova iniziativa “La Mia Impresa Online”

Google presenta in Italia, primo paese al mondo insieme a Francia e Turchia, “La Mia Impresa Online”, una nuova action sull’assistente Google che permetterà di portare online la propria impresa con il solo utilizzo della propria voce, senza costi e senza possedere specifiche competenze digitali.

Una volta pronunciate le semplici parole “Hey Google, porta la mia impresa online!” l’assistente guiderà nella creazione di un profilo per la propria attività su Google My Business, il profilo business su Google, garantendo la possibilità di portare la propria attività online e farla trovare tramite la Ricerca Google e Google Maps.

Fabio Ercolani, head of business marketing di Google Italia, che ha seguito il progetto fin dall’inizio, afferma: “La Mia Impresa Online nasce per aiutare le piccole aziende, i negozi, gli artigiani italiani che fanno della qualità del prodotto il loro punto di forza ma che spesso faticano ad adottare soluzioni digitali. Il progetto è nato da un’idea del team di Google Italia, che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo, e siamo molto felici che sia l’Italia a lanciare La Mia Impresa Online per prima nel mondo, insieme a Francia e Turchia. Speriamo possa essere di aiuto per tutte le PMI. Per andare online, adesso è sufficiente avere uno smartphone e rispondere a qualche domanda.”