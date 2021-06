BonelliErede conferma la presidenza di Stefano Simontacchi. Andrea Carta Mantiglia è Managing Partner

L’assemblea degli associati dello studio BonelliErede dà vita ad una nuova governance.

L’assemblea degli associati dello studio, che anche per il 2020 si è confermato la prima realtà italiana per fatturato ha portato da 7 a nove il numero dei componenti del consiglio degli associati (Cda), rafforzato la rappresentanza femminile e giovanile, nonché rinnovato le cariche apicali dell’organizzazione.

Stefano Simontacchi è stato confermato Presidente. Andrea Carta Mantiglia sarà Managing Partner

L’assemblea ha istituzionalizzato le quote rosa. Introdotto un meccanismo che assicura la presenza di almeno un membro del genere meno rappresentato nel consiglio.

Le altre nomine

Ad Andrea Carta Mantiglia, Stefano Nanni Costa e Stefano Simontacchi, si sono aggiunti, quali nuovi componenti del Consiglio degli Associati, Giulia Bianchi Frangipane, Riccardo Bordi, Eliana Catalano, Massimiliano Danusso, Giuseppe Manzo e Silvia Romanelli.

Terminano il loro mandato nel Cda, invece, gli avvocati Stefano Cacchi Pessani, Alberto Saravalle, Umberto Nicodano, Emanuela Da Rin e Marcello Giustiniani. Quest’ultimo era stato anche consigliere delegato, assieme a Carta Mantiglia, nel precedente Cda.

La promozione di quattro nuovi soci

In occasione dell’Assemblea, è stato anche votato l’accesso alla partnership di quattro professionisti: Massimo Baroni, Chiara Mancini, Francesca Marchetti e Francesco Saverio Scandone. In tre sono di base a Milano, Marchetti è a Roma.

Chi sono i nuovi soci

Massimo Baroni, 40 anni, è entrato in BonelliErede nel 2005. Si occupa di contenzioso, in particolare negli ambiti real estate, appalti, societario e arbitrati. Fa parte dei Focus Team Sostenibilità Ambientale e Real Estate.

Chiara Mancini, 41 anni, è entrata in BonelliErede nel 2019 a seguito dell’integrazione con Lombardi e Associati. Si occupa di Contenzioso giudiziale e arbitrale in materia di diritto civile e commerciale, con un particolare focus sui contratti di appalto.

Francesca Marchetti, 49 anni, è entrata in BonelliErede nel 2016. Si occupa di Banking & Finance, Capital Markets e regolamentazione bancaria e assicurativa. Fa parte dei Focus Team Assicurazioni e Debt Capital Markets.

Francesco Saverio Scandone, 40 anni, è entrato in BonelliErede nel 2008. Si occupa di diritto tributario. In particolare, di fiscalità internazionale, transfer pricing, procedure bilaterali e ruling di standard internazionali. Fa parte del Focus Team Corporate Governance.

Per effetto delle nuove nomine, BonelliErede conta oggi 87 partner, per un totale di oltre 750 persone tra Europa, Africa e Medio Oriente.

BonelliErede informazioni

Bonelli Erede Lombardi Pappalardo, altresì noto come Bonelli Erede o BonelliErede, è uno studio legale italiano con sedi a Milano, Roma e Genova, ed uffici all’estero ad Addis Abeba, Bruxelles, Cairo, Dubai, Francoforte e Londra.

Stefano Simontacchi, carriera

È esperto di Tributario e in particolare si occupa di:

fiscalità internazionale

prezzi di trasferimento e pianificazione fiscale

private clients

operazioni immobiliari

fondi di investimento mobiliari e immobiliari

strutture di private equity

M&A e riorganizzazioni

Tra le altre cariche si ricordano: quella di Country Partner per gli Stati Uniti d’America New York; membro del Comitato Africa e dell’Africa Team; Team Leader del Focus Team Corporate Governance e membro dei Focus Team Alta gamma/Luxury, Arte e beni culturali; Private Clients, Innovazione e Trasformazione Digitale (supporto strategico) e Public International Law & Economic Diplomacy. È entrato in BonelliErede nel 2007 dopo importanti esperienze in studi italiani di primissimo livello e ne è diventato Partner nel 2008. Membro del CdA dal 2010, è stato Managing Partner dal 2013 a novembre 2018. Dal 1 dicembre 2018 ricopre la carica di Presidente.

Inoltre, è membro del Consiglio di amministrazione di beLab S.p.A (società interamente controllata da BonelliErede) da luglio 2020. Dal 1995 al 2003 è stato docente di Contabilità e Bilancio presso l’Università Bocconi di Milano. Dal 2000 è docente dell’Advanced LL.M. in International Taxation dell’Università di Leiden in Olanda e nel 2011 è stato nominato dalla stessa università direttore del Transfer Pricing Research Center Leiden, primo centro di ricerca scientifica al mondo focalizzato sullo studio della tematica dei prezzi di trasferimento.

Svolge inoltre attività di docenza in materia di diritto tributario nazionale ed internazionale in vari corsi e master (è coordinatore scientifico del Master del Sole 24 Ore sul Transfer Pricing) e partecipa regolarmente come relatore a convegni nazionali ed internazionali. Nel Maggio 2015 Stefano Simontacchi è stato nominato rappresentante dell’International Tax Center Leiden presso l’EU Joint Transfer Pricing Forum.

Andrea Carta Mantiglia, la carriera

Si occupa di:

M&A

societario

contrattualistica commerciale

arbitrato internazionale

Tra i ruoli che ricopre si ricordano: quello di membro del Comitato Africa e dell’Africa Team; membro dei Focus Team Healthcare e Life Sciences e Arbitrati Internazionali. Nel 1996 è entrato in Bonelli e Associati e ne è diventato Partner nel 1998. È Partner di BonelliErede dalla sua fondazione. Occupa la carica di Managing Partner di BonelliErede dal 2021 e membro del Consiglio degli Associati. È membro del Consiglio di amministrazione di beLab S.p.A (società interamente controllata da BonelliErede) da luglio 2020. Ha iniziato la sua carriera presso il gruppo Saipem, per il quale è stato Responsabile Affari Legali Internazionali dal 1991 al 1995.

Ha maturato esperienza nei settori: