Banca Akros, perfezionato l’acquisto di Oaklins Italy

Banca Akros, la corporate & investment bank del gruppo Banco Bpm, ha perfezionato l’acquisto del 100% di Oaklins Italy entrando così a far parte del mondo Oaklins, network internazionale di consulenza m&a attivo nel mid-market e specializzato in operazioni cross-border. Il network Oaklins vanta oltre 850 professionisti attivi in più di 45 Paesi e 70 uffici nel Mondo: da Shanghai a Buenos Aires, da Stoccolma a New York, da Bruxelles a Tokyo.

L’operazione conclusa è strategicamente funzionale al rafforzamento dell’attività di m&a di Banca Akros su scala internazionale e permetterà di rendere accessibili alla clientela di tutto il gruppo Banco Bpm i benefici derivanti dalle competenze e dalla presenza dei professionisti di Oaklins nelle maggiori economie mondiali, offrendo loro la possibilità di raggiungere potenziali acquirenti o target in tutto il mondo. “L’operazione perfezionata con Oaklins ci permette di valorizzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato dell’M&A – commenta Marco Turrina, nella foto, amministratore delegato di Banca Akros – e consente, in coerenza con gli obiettivi del gruppo Banco Bpm, di accrescere il nostro ruolo di riferimento per le mid-cap italiane in tutti gli ambiti del corporate e investment banking”. “La forza di Oaklins in ambito M&A – aggiunge Giuseppe Puccio, responsabile della struttura Investment Banking di Banca Akros e Ceo di Oaklins Italy – integra in modo ideale la nostra attività, assicurando ai clienti, imprese e istituzioni finanziarie, un ampliamento di competenze e servizi cui si affianca un’estesa proiezione internazionale a vantaggio dei loro progetti di valorizzazione, crescita e diversificazione del business e per la ricerca di partnership qualificate”. Attilio Arietti, socio fondatore e Presidente di Oaklins Italy ha dichiarato: “Siamo felici di questa operazione con la quale Oaklins rafforza grandemente la sua presenza in Italia e si avvia a essere uno dei principali operatori italiani di M&A nel mid-market grazie alle numerose sinergie con Banca Akros e il gruppo Banco Bpm. I nostri clienti potranno ora avvalersi anche dei servizi di ECM e DCM offerti dalla Banca completando così la nostra offerta nei servizi di Corporate Finance”.