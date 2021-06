Gianni Tognoni è il nuovo Of Counsel di Act Legal Us

Act Legal Us Italia, il network di 14 professionisti, con oltre 25 aree di competenza, dà il benvenuto all’avvocato Gianni Tognoni, come nuovo Of Counsel.

Con l’ingresso di Gianni Tognoni, Act Legal Us consolida la sede di Milano e la sua presenza nel territorio nazionale, in quanto l’avvocato manterrà anche la sua presenza nel panorama legale toscano.

Il ruolo di Gianni Tognoni

Gianni Tognoni presterà assistenza e consulenza legale e strategica ad imprenditori, società, gruppi di società, in ogni fase della loro attività, con specifico riferimento alla corporate governance e alle operazioni di acquisizione, nelle fasi delle trattative, della negoziazione e sino alla esecuzione, nonché nel contenzioso commerciale e societario.

La carriera del nuovo Of Counsel

Gianni è esperto altresì di crisi di impresa, restructuring & turn round aziendale avendo officiato numerose operazioni nell’area delle procedure concorsuali, vuoi a favore di imprese vuoi a favore di curatori e commissari giudiziali, o direttamente come organo della procedura. Oltre a ciò, vanta consolidata esperienza nell’assistenza giudiziale in controversie tipicamente fallimentari e societarie, in operazioni M&A nazionali e transnazionali. Ha infine maturato una notevole esperienza professionale nell’attività di compliance aziendale connessa anche alla cybersecurity e ai modelli organizzativi aziendali, avendo in più occasioni svolto anche il ruolo di Organismo di vigilanza 231 e avendo contribuito alla redazione di modelli organizzativi di controllo, piani di adeguamento per la sicurezza dei dati aziendali e regolamenti e procedure per l’adeguato assetto organizzativo aziendale e per il controllo interno.