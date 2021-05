Regione Umbria, appalto di 1,46 milioni di euro per nuova brand identity

La Regione Umbria ha aperto una gara per l’affidamento “dei servizi per la costruzione della brand identity e brand strategy nell’ambito della realizzazione del marchio «Ombrello» dell’Umbria. Progettazione e gestione di tutte le attività di comunicazione connesse all’implementazione della brand identity”.

Si tratta di un appalto del valore di 1,46 milioni di euro per una durata di 24 mesi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere nei 2 anni successivi dalla stipulazione del contratto iniziale, per ulteriori 2 anni, alla ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara, per un importo ulteriore stimato complessivamente non superiore a 644mila euro.

Il termine per presentare le offerte è il 14 luglio alle ore 12.