Dante, sono stati digitalizzati i primi tre canti dell’Inferno in piemontese

Nel settecentenario di Dante Alighieri, la Città metropolitana di Torino partecipa all’intenso calendario di celebrazioni per il simbolo della cultura italiana nel mondo, digitalizzando un saggio particolarmente curioso, i primi tre canti dell’Inferno tradotti in piemontese. L’impresa fu di Aldo Marzio Tuarda, al secolo Maurizio Tarditi, che pubblicò il suo saggio nel 1838 in ‘Parnas piemonteis’. I canti sono custoditi nella ricchissima Biblioteca di storia e cultura del Piemonte a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede aulica di Città metropolitana di Torino. I tre canti che si possono ora consultare e leggere online.