Michele Giacalone nominato Chief Marketing & Communication Offcer per Tod’s

Tod’s ha annunciato l’ingresso di Michele Giacalone nel ruolo di Chief Marketing & Communication Officer per il brand Tod’s. Michele Giacalone ha maturato una lunga esperienza in ambito comunicazione e marketing presso importanti realtà.In particolare, è stato senior director della comunicazione in Tommy Hilfiger e negli ultimi dieci anni ha ricoperto il ruolo managing director per l’agenzia leader di pubbliche relazioni del fashion system Kcd Paris, dove ha lavorato per marchi come Maison Margiela, Isabel Marant, Balmain, Prada e Valentino. Michele Giacalone sarà basato a Milano e riporterà a Carlo Alberto Beretta, general manager per il brand Tod’s.

Tod’s

Tod’s S.p.A. è un’azienda specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori con i marchi Tod’s, Hogan, Fay e Roger Vivier. È controllata dalla famiglia Della Valle.

Quotata dal 2000 nell’indice FTSE Italia Mid Cap della Borsa di Milano. Il direttore creativo è Walter Chiapponi, mentre Umberto Macchi è l’amministratore delegato e Carlo Alberto Beretta, ex ceo di Bottega Veneta, è general manager del gruppo.

Il Gruppo Tod’s ha chiuso i primi tre mesi del 2021 con un fatturato consolidato in crescita del 17% a 178,7 milioni di euro. Il solo marchio Tod’s ha recuperato rispetto al primo trimestre 2020, con un incremento del 5,5% a 76,7 milioni di euro.

Il gruppo di Diego Della Valle ha aperto il 2021 con ricavi a +17% per 178,7 milioni di euro grazie anche al +59% di Roger Vivier e all’online, e ha registrato un boom di acquisti sulle azioni dopo l’inserimento nel management dell’ influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni lo scorso mese.