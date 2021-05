Translink Italia: Matteo Paggi nuovo Amministratore Delegato

Translink Italia si proietta verso il futuro e nomina Matteo Paggi nuovo Amministratore Delegato.

David Strempel – che ha fondato, guidato la società nell’ultimo decennio e ne manterrà la carica di Presidente – ha totalmente condiviso con il CdA questo passaggio del testimone, ben consapevole che Matteo abbia le caratteristiche ideali per condurre Translink Italia nella prossima fase di crescita, in un contesto italiano sempre più sfidante.



David Strempel, Fondatore e Presidente di Translink Strempel & Co (“Translink Italia”) e Vice Presidente di Translink International ha dichiarato: “A completamento del mio coinvolgimento diretto in oltre dieci anni come Amministratore Delegato di Translink Italia, ho ritenuto, in accordo con i miei soci, che è giunto il momento per una nuova spinta che favorisca la crescita della nostra società in Italia. A nome di tutto il Gruppo vorrei dare il benvenuto a Matteo Paggi come nuovo Amministratore Delegato di Translink Italia. L’esperienza di Matteo è in sé ideale, in quanto combina riconosciute qualità manageriali all’interno del Gruppo con un comprovato, e costantemente in crescita, track record di deal conclusi nei settori automotive ed industrials. La sua profonda conoscenza del network internazionale di Translink così come dei team diversificati a livello globale ci consentirà di essere in grado di realizzare la nostra ambizione di servire sempre meglio i nostri Clienti e creare le condizioni per una crescita sostenibile di lungo periodo per tutto il Gruppo”.

Matteo Paggi, nuovo Amministratore Delegato di Translink Italia, ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato nominato Amministratore Delegato di Translink Italia e grato per la fiducia dei nostri Partner e del Consiglio. La nostra società ha un ruolo sempre più visibile nel panorama dell’M&A italiano specializzato nelle operazioni cross border che vedono coinvolte PMI ed è, egualmente, un’istituzione veramente globale le cui origini tuttavia, grazie a David, sono saldamente radicate anche in Italia, il Paese dove sono nato e dove vedo l’opportunità di fare la differenza nei prossimi anni. Il mio obiettivo principale sarà quello di creare le migliori condizioni affinché Translink Italia generi valore per i suoi collaboratori e per tutti i suoi Partner. Un’opportunità per modellare in modo diverso l’attività di consulenza, attualizzandola in questa particolare fase storica. Questa è un’opportunità che non intendo perdere, ma su cui intendo concentrarmi per il bene di tutti i nostri stakeholder. Voglio ringraziare David Strempel per il suo impegno, la sua guida e la sua leadership che sono stati fondamentali per la stabilità della nostra società e per i risultati conseguiti nel lungo periodo della sua gestione. Sono entusiasta e desideroso di continuare a collaborare con lui, con il Consiglio e con tutti i colleghi all’interno di Translink in quella che sarà una crescita impetuosa e sfidante”.

Matteo Paggi, 45 anni, possiede una vasta esperienza finanziaria sviluppata nelle aree del corporate finance, transaction service e revisione contabile. Matteo ha iniziato la sua carriera in KPMG a Milano (Audit) dove ha ricoperto ruoli di crescenti responsabilità occupandosi della revisione dei bilanci di società finanziarie. Successivamente, sempre in KPMG (Transaction Service) ha partecipato a numerose attività di due diligence per importanti deal domestici e internazionali. Dal 2007 al 2010 ha fatto parte della strut- tura di MIT.FIN (società basata a Milano che opera nell’area della finanza strutturata e M&A), dove è arrivato a ricoprire il ruolo di responsabile del team di execution, e dove ha condotto numerose operazioni di M&A sui mercati domestico ed internazionale. Dal 2010 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Head of the Execution in Fante (società basata a Milano specializzata in corporate finance). Nel 2011 è entrato a far parte di Translink Strempel. Nel 2013 acquisisce il ruolo di CEO/CFO di una società italiana specializzata nel settore dei servizi tipografici, per cui aveva seguito una transazione internazionale. Dal 2016 Matteo è rientrato in Translink Strempel come Partner. Matteo è laureato all’Università Bocconi (Milano) in Economia, ed è in grado di svolgere la sua attività in italiano, inglese e francese. Nel corso dell’ultimo triennio, Matteo ha chiuso con successo numerosi deal in svariati settori, tra cui citiamo quello delle due ruote (cessione di MotoMorini al gruppo cinese Znen e cessione di una storica società italiana a un noto gruppo nazionale) arredamento/lusso (cessione di Cenacchi International, società italiana tra i leader nell’arredamento su misura, a Italian Design Brand) e personal care (acquisizione da parte di un noto gruppo multinazionale italiano della realtà leader nella cosmetica naturale).