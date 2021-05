UNA annuncia l’impegno a far ripartire la fusione tra Audipress e Audiweb

L’associazione con a capo Emanuele Nenna ha convocato una riunione straordinaria con lo scopo di definire la propria linea strategica e valutare le azioni.

UNA, Aziende della Comunicazione Unite, in seguito allo stop annunciato da Upa sul progetto di fusione tra Audipress e Audiweb, con il suo presidente Emanuele Nenna annuncia l’impegno da parte dell’associazione per far ripartire il confronto tra le parti.

Queste sono le parole del presidente:“Alla luce della posizione emersa dal consiglio direttivo di UPA in merito alla fusione Audipress – Audiweb, e delle inaspettate dimissioni del direttore generale Vittorio Meloni, con cui l’associazione ha sempre avuto una proficua collaborazione, UNA – Aziende della Comunicazione Unite – ha deciso di convocare in una riunione straordinaria il Consiglio di Presidenza e il Media Hub per definire una propria linea strategica e valutare le azioni conseguenti. La data definita è quella del 3 giugno.

Come noto, UNA rappresenta oltre il 90% delle agenzie media italiane, che sono i primi utilizzatori del sistema delle Audi. La fusione tra Audipress e Audiweb – fortemente voluta da UNA stessa – rappresenta un passaggio indispensabile per l’evoluzione del sistema complessivo delle Audi.

Lo stop al progetto, se non immediatamente seguito da una ripresa dei lavori mirata a risolvere i problemi tecnici emersi, rischia di impattare gravemente sull’intero sistema, penalizzando tutti i singoli attori: clienti investitori, agenzie, editori. UNA si impegnerà, quindi, perché venga ripreso urgentemente un confronto strutturato con tutte le parti in causa”.