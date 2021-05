Paolo Guglielmoni nominato Head of Experience di Healthware International

Paolo Guglielmoni è stato nominato nuovo Head of experience di Healthware, gruppo internazionale di digital health specializzato in consulenza strategica, marketing e comunicazione, innovazione e tecnologia in area salute. Guglielmoni vanta esperienze lavorative nel mondo della pubblicità con 22 anni in Leo Burnett dove ha lavorato nel copywriting e nell’advertising fino al 2012, per dedicarsi poi all’attività imprenditoriale e consulenziale.

Ha realizzato progetti adv tradizionali e digitali per brand internazionali come Nintendo, Breil, Kellogg’s, Lindt, P&G, occupandosi anche field marketing ed experiential marketing per Philip Morris. Guglielmoni ha anche ideato il Copywriting d’Azione, un metodo creativo proprietario nell’ambito del neuromarketing, che ha lo scopo di utilizzare le parole come attivatori emotivi dei comportamenti. Lavoro che è il frutto di anni di esperienza nel mondo della creatività e dei media, sia online che offline.

Guglielmoni è stato premiato sia a livello nazionale che internazionale ed è l’unico creativo italiano presente nella collezione di arte pubblicitaria del museo del Louvre di Parigi. Ѐ inoltre keynoter, speaker, lecturer, formatore e professore di Advertising in lingua inglese all’università Iulm di Milano.