Christoph Schweizer nuovo CEO di Boston Consulting Group

Boston Consulting Group (BCG), una delle società di consulenza manageriale leader a livello mondiale, ha annunciato oggi che Christoph Schweizer è stato eletto prossimo amministratore delegato dell’azienda, a partire dal 1 ottobre 2021. Schweizer, 48 anni, è Europa orientale e Medio Oriente dal 2017. Il nativo della Germania ha lavorato per BCG per oltre 23 anni, anche nell’ufficio BCG di New York dal 2007 al 2012, e attualmente ha sede a Monaco di Baviera. Ha lavorato con clienti in ogni continente.

Schweizer è stato eletto in un processo in cui ognuno dei quasi 1.500 amministratori delegati e partner ha avuto un voto uguale nell’elezione del CEO dell’azienda, riflettendo il modello unico di governance e partnership di BCG.



“Sono incredibilmente grato ai nostri partner per la fiducia che hanno riposto in me per guidare questa organizzazione di livello mondiale mentre entriamo in un nuovo capitolo di cambiamenti, sfide e opportunità senza precedenti per i nostri clienti e per il mondo“, ha affermato il CEO Schweizer. “È un onore costruire sull’incredibile eredità di Rich di crescita ed espansione delle capacità e di guidare BCG con tale integrità. Come azienda, continueremo a supportare i clienti ei leader globali nei loro momenti di verità e nel risolvere i loro problemi più importanti e complessi, per attrarre e sostenere talenti diversi e per affrontare le sfide più difficili del mondo, come il cambiamento climatico“.

Schweizer è stato responsabile delle aree di attività globali di BCG dal 2014 al 2017 e di responsabile globale della pratica sanitaria dell’azienda dal 2011 al 2014. Da quando è entrato a far parte di BCG nel 1997, Schweizer ha sviluppato una comprovata esperienza di crescita e trasformazione di importanti aziende internazionali, nel settore sanitario e con società di private equity. Oggi è responsabile di 23 paesi che rappresentano il 30% dei ricavi dell’azienda, inclusi 39 uffici e diverse attività specializzate, come BCG Platinion e INVERTO, e ha guidato con successo e ampliato la portata e l’impatto di BCG nella regione. È membro del Comitato Esecutivo e del Comitato Operativo dell’azienda dal 2014. Ha conseguito un MBA presso l’Università del Texas ad Austin e un BA presso la WHU – Otto Beisheim School of Management di Coblenza.

Schweizer, che sarà il settimo CEO di BCG nei suoi 58 anni di storia, succederà a Rich Lesser, che diventerà global chair dopo aver completato tre mandati e quasi nove anni come CEO.



“In qualità di nostro prossimo CEO, Christoph apporta integrità, visione e audace leadership per aiutare i nostri clienti a uscire con successo dalla crisi globale e prosperare nella nuova realtà. Ho avuto il piacere di lavorare a stretto contatto con Christoph poiché ha creato con successo team forti e diversificati e aziende solide e resilienti in una vasta gamma di paesi in tutto il mondo, nonché capacità all’avanguardia nelle nostre pratiche“, ha affermato Lesser. “È stato un onore guidare BCG e non vedo l’ora di continuare a servire i nostri clienti, il nostro personale e il nostro scopo di presidente globale“.



Lesser ha guidato un’importante espansione di BCG, triplicando l’attività dell’azienda e più che raddoppiando la sua forza lavoro a oltre 22.000 dipendenti durante il suo mandato. L’azienda ha ampliato la sua presenza da 42 a 51 paesi, con una grande enfasi sulla diversità e l’inclusione in tutti i suoi mercati. Oggi, le donne rappresentano il 44% del personale globale di BCG e il 35% del suo Comitato Esecutivo; il numero di amministratore delegato e soci donne è cresciuto di quasi tre volte il tasso di amministratore delegato e soci uomini.