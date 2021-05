Osborne Clarke con Framont & Partners per l’istituzione del fondo di credito Hubble Capital

Osborne Clarke , con il partner Umberto Piattelli (in foto), il senior associate Stefano Panzini , l’associate Laura Pallanza e la trainee Francesca Giammarino, ha assistito la SGR maltese Framont & Partners nella costituzione del fondo di credito italiano denominato “ Hubble Capital Fund” .

Si tratta di un fondo alternativo di investimento chiuso, riservato a investitori istituzionali, di tipo multi- comparto, che prevede come attività di investimento l’erogazione di finanziamenti alle PMI italiane e l’acquisto di crediti di diversa tipologia. La raccolta totale dei due comparti del fondo già operativi, è prevista fino a un massimo di euro 100 milioni. Per quanto riguarda l’assistenza con l’autorità regolamentare maltese il cliente è stato assistito anche dallo studio legale Ganado , che ha operato con il partner James Farruggia e Nicholas Micallef.