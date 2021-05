Luca cavalli nominato general manager di Different

Different, communication company indipendente, annuncia la nomina di Luca Cavalli come nuovo general manager.

Il neoeletto Cavalli ha un curriculum di tutto rispetto con oltre vent’anni di esperienza nel mondo della comunicazione e dei centri media in particolare. In particolare, ha lavorato per molti anni in Zenith, diventandone Ceo dal 2016. Ha anche fatto parte dell’organico di Publicis Group Italia fino alla fine del 2020, dove dal 2018 ha il ruolo di chief product officer, essendo alla guida della nuova divisione Business Development & Transformation.

Il manager ha commentato in una nota: «Ho accettato con grande entusiasmo l’incarico di far parte di una realtà importante e dinamica come Different. Il nome della company racchiude la sua sostanza, ovvero l’insieme di competenze e talenti diversi integrati tra loro, legati da una capacità creativa diffusa e da una capacità di delivery unica ed innovativa per interpretare al meglio le esigenze dei clienti in un mercato sempre più complesso, saper ascoltare e leggere i brand da molteplici punti di ingresso è fondamentale. Avere a disposizione expertise articolate e coordinate è l’unico modo per poter generare e consegnare valore nuovo, incrementale e dinamico, dato che, non dimentichiamolo, la sfida oggi è quella del cambiamento continuo. Sono dunque orgoglioso di far parte di una realtà solida che ha deciso, grazie alla volontà imprenditoriale tutta italiana ma dalla visione internazionale, di essere Different».