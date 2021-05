Giochi Preziosi: Maria-Eve Rougeot nuova Ceo

Importanti cambi in Giochi Preziosi come riportato da Milano Finanza: Dario Berté e Mario Lischetti lasceranno la società dopo 30 anni (10 di lavoro condiviso). A prendere il comando del timone del gruppo è Marie-Eve Rougeot, nuova Ceo dell’azienda. Rougeot, dirigente francese, era già amministratrice delegata di Famosa, società rilevata da Giochi Preziosi nel 2019 per un valore tra i 150 milioni e i 200 milioni di euro.

Oltre a questo storico cambio di dirigenza in Giochi Preziosi, è avvenuta anche la revisione della composizione del consiglio d’amministrazione, composto ora da tre membri: Preziosi, Rougeot e Paolo Bertotto.

Rougeot ha alle spalle una carriera pluridecennale e internazionale, tra Indo Optical, DB Apparel e SC Johnson&Son (per ben 18 anni), ed era entrata in Famosa nel 2015.

Sarà compito della manager francese affrontare la sfida di rilanciare Giochi Preziosi, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento a medio-lungo termine da 85 milioni da un gruppo di banche, tra cui Unicredit e Intesa Sanpaolo. Infatti, la pandemia è costata al gruppo perdite di oltre 50 milioni di euro, dopo che questo aveva chiuso il 2019 con un giro d’affari di 546,8 milioni di euro (e indebitamento netto di 235,3 milioni).