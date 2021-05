Vivint Smart Home annuncia il piano di transizione alla leadership

Vivint Smart Home, una delle principali società di smart home, ha annunciato oggi che il fondatore e amministratore delegato Todd R. Pedersen ha deciso di dimettersi dalla carica di amministratore delegato di Vivint Smart Home, efficace una volta che il consiglio di amministrazione della società nominerà il suo successore. Il signor Pedersen rimarrà un membro del consiglio di amministrazione.

“Ho deciso che dopo 20 anni di costruzione di un’azienda di successo, è tempo per me di perseguire gli altri miei obiettivi imprenditoriali e di dedicarmi a quegli investimenti e attività“, ha affermato Pedersen. “Sono orgoglioso dei risultati della società sin dalla fondazione di Vivint e rimango entusiasta delle prestazioni e delle prospettive come principale fornitore di servizi per la casa intelligente. Credo che l’azienda sia ben posizionata per il successo e non vedo l’ora di continuare a contribuire alla crescita dell’azienda come membro del consiglio di amministrazione“.

“Ringraziamo Todd per i suoi anni di leadership dedicata, che hanno aiutato Vivint a crescere da piccola azienda di sistemi di sicurezza in un fornitore integrato di smart home con operazioni solide, un piano aziendale resiliente e un modello finanziario attraente. Siamo lieti che rimarrà come CEO fino a quando il consiglio di amministrazione non avrà identificato un nuovo leader“, ha affermato David F. D’Alessandro, presidente del consiglio di amministrazione di Vivint.

Il signor Pedersen ha fondato Vivint nel 1999 ed è diventata una delle più grandi società di sicurezza residenziale e tecnologia per la casa intelligente del Nord America. Il signor Pedersen è stato nominato Ernst and Young Entrepreneur of the Year, Imprenditore dell’anno nello Utah da Mountain West Capital Network, ed è stato inserito nella David Eccles School of Business Hall of Fame.

Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha avviato un processo di ricerca deliberato e ponderato per identificare un candidato che abbia l’esperienza giusta per guidare l’azienda nella sua prossima fase di crescita.