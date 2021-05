Arnault “in testa” a Bezos, l’uomo più ricco del mondo

Colpo di scena: il numero uno di Amazon Jeff Bezos è stato spodestato seppur per poco tempo dal primo posto come l’uomo più ricco del mondo. In cima alla classifica di Forbes, è stato l’amministratore delegato del leader mondiale dei beni di lusso LVMH (che comprende marchi del tipo Louis Vuitton e Dior), il francese Bernard Arnault.

Bernard Arnault è l’uomo più ricco del mondo, ma solo per qualche ora. Poco prima che aprisse la Borsa di New York, il presidente e CEO del colosso francese del lusso Lvmh ha superato il fondatore di Amazon Jeff Bezos nella classifica di Forbes. La sua fortuna era valutata 186,3 miliardi di dollari (circa 152 miliardi di euro), 300 milioni sopra Bezos (186 miliardi). Ma non è durato molto: quando anche i mercati americani hanno aperto, Bezos si è ripreso il primato e Arnault è tornato secondo davanti al patron di Tesla Elon Musk (147,6 miliardi di dollari) e il fondatore di Microsoft Bill Gates (125,9 miliardi di dollari).

La fortuna di Arnault

La fortuna di Arnault è passata dai 76 miliardi di dollari nel marzo 2020 agli attuali 186,3: si tratta di “un massiccio aumento di oltre 110 miliardi negli ultimi 14 mesi, grazie a una grande performance del suo gruppo di lusso Lvmh”. Il colosso francese, le cui azioni sono salite del 77% in un anno, ha chiuso il primo trimestre del 2021 con ricavi per quasi 14 miliardi di euro, in progressione del 32% (+30% a livello organico) rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo molti esperti, la progressione del patrimonio di Arnault è da legare alla ripresa dei consumi di lusso dopo il Covid, che sta spingendo tutto il comparto. Come ha notato un’analisi di Jefferies, è soprattutto la spinta cinese a motivare l’euforia per il futuro.

Arnault ha dunque coronato negli ultimi anni la rincorsa alla vetta della classifica dei Paperoni, dominata da decenni dagli americani. In realtà, già a novembre del 2019 già aveva sorpassato Bezos, solo momentaneamente. Il patron del lusso era entrato nella top ten nel 2005 quando la sua fortuna ammontava a 13 miliardi di dollari. Nel 2018 era la terza persona più ricca del mondo.

Le stime

Secondo la 35esima classifica annuale di Forbes delle persone più ricche del mondo il numero dei miliardari nel 2021 è lievitato fino a una cifra senza precedenti: 2.755, ovvero 660 in più rispetto a un anno fa. Nel complesso, la somma dei loro patrimoni è di 13.100 miliardi di dollari: 8mila miliardi in più del totale della classifica 2020.