François Leboine è a capo del Design Fiat e Abarth

François Leboine entra a far parte dell’organizzazione Stellantis Design dal 1° giugno 2021. Riporterà a Jean-Pierre Ploué, Chief Design Officer di Stellantis.

Laureato al Royal College of Art e precedentemente responsabile del Renault Advanced Design, Leboine è un appassionato sostenitore del bellissimo design dalla Renault Twizy all’Espace 5. Sviluppando chiaramente Renault Clio, Captur e Dacia Sandero come Chief of Exterior Design Studio illustra la sua esperienza nella progettazione di auto di serie. In qualità di Head of Advanced Design, ha supervisionato la creazione del prototipo Renault 5 e delle concept car Morphoz.

La sua visione strategica sarà una risorsa chiave per guidare la trasformazione di Fiat e Abarth in partnership con l’amministratore delegato dei marchi, Olivier François.

Jean-Pierre Ploué è ”lieto di accogliere un designer di talento con riconosciute capacità professionali. Il suo approccio progettuale lungimirante e la sua grande personalità saranno i punti di forza fondamentali per guidare i cambiamenti futuri di Fiat e Abarth”.

Olivier François dichiara: “Sono davvero entusiasta di dare il benvenuto a François Leboine nel mondo Fiat in un momento così pieno di opportunità con la potenza e le dimensioni del nuovo Gruppo. Progettare nuove auto Fiat e Abarth è la chiave per esprimere il nostro pieno potenziale per i clienti in tutto il mondo”.