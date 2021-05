CGE: Stefano della Valle nuovo CEO

Stefano Della Valle, COO di Central Group Europa, sarà il nuovo Amministratore Delegato del Luxury Department Store del gruppo in Europa (Rinascente in Italia, The Kadewe Group in Germania, Magazine Zum Globus in Svizzera e Illum in Danimarca, ndr.)ndal 1° settembre.

Il manager della Valle prende il posto di Vittorio Radice, CEO europeo, che diventerà membro non esecutivo del Board, pur continuando a essere parte attiva della società nella strategia generale del gruppo, nelle relazioni con gli stakeholder e negli sviluppi del business europeo, in particolare quelli dei nuovi store progettati a Vienna, Dusseldorf e Basilea e la trasformazione di Zurigo e Ginevra.

Stefano Della Valle è in Rinascente dal 2006 con la carica di CFO: ha supervisionato l’intera trasformazione del modello di business, contribuendo a portare una forte crescita e realizzando obiettivi significativi nel settore Department Store di lusso. Dal 2017 è stato responsabile delle operation di Central Group a livello europeo, prendendo parte ai progetti e ai processi di trasformazione di Kadewe Group in Germania, di Illum in Danimarca, di Globus in Svizzera e alla corrispettiva attività immobiliare. Prima di entrare in Rinascente, il manager ha iniziato la sua attività professionale in Deloitte e ha occupato posizioni di dirigenza nel gruppo Prada in Italia e Francia.

“Central Group è un gruppo multinazionale del Retail, del Real estate e dell’Hospitality con una presenza importante Europa, in Thailandia e in Vietnam. In Europa, Central Group possiede una collezione di Luxury Department Store tra cui Rinascente in Italia, The Kadewe Group in Germania, Magazine Zum Globus in Svizzera e Illum in Danimarca. Central Retail è un attore dominante in molteplici formati e categorie di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, tra cui Central Department Store – il principale grande magazzino in Thailandia e Central Food Retail – la più grande catena di supermercati in Thailandia. Central Pattana è il leader in Thailandia nella gestione di centri commerciali e nello sviluppo immobiliare con un portafoglio crescente di progetti nell’ambito residenziale, uffici, hotel a livello locale e internazionale. Centara possiede e gestisce oltre 60 hotel in più paesi”.