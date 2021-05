Vito Pace è il nuovo Responsabile Brand Marketing e Comunicazione di eBay

La nomina annunciata da eBay si inserisce in un rafforzamento più ampio del suo leadership team in Italia.

eBay è presente in Italia dal 2001 e conta decine di migliaia di venditori professionali, oltre 6,6 milioni di acquirenti attivi e più di 100 milioni di articoli nuovi in vendita in ogni momento.

Nella squadra guidata da Alice Acciarri, General Manager per l’Italia e la Spagna, fanno dunque il loro ingresso Chiara Callerio, come Head of CRM & Performance Marketing, Martina Colandrea, come B2C Vertical Director, e Vito Pace, come Head of Brand Marketing & Communication.

Chi è Vito Pace

Il manager vanta oltre dieci anni di esperienza nel largo consumo, maturata in importanti aziende come Mondelez, Philips, Kraft Heinz e Coca-Cola Company, dove ricopriva il ruolo di Integrated Marketing Manager. Lauerato in Economia presso l’Università degli Studi di Macerata, ha un Master in Marketing Management presso la Business School di Sole 24 Ore.

Le altre nomine

Chiara Callerio è dunque la nuova responsabile delle strategie di CRM e Perfomance Marketing in eBay. Chiara ha un’esperienza decennale in ambito Digital ed eCommerce, maturata in Sky Italia e nel gruppo Yoox Net-A-Porter, dove ha ricoperto negli ultimi 9 anni ruoli di crescente responsabilità in ambito Marketing, fino a ricoprire il ruolo di Head of CRM & Contact Strategy, con responsabilità globale. Nata e cresciuta a Milano, ha conseguito la laurea in Economics and Management for Arts, Culture & Communication all’Università Luigi Bocconi.

Ad occuparsi della gestione e della crescita del business B2C in Italia di eBay è invece Martina Colandrea. Martina vanta un’esperienza di più di 10 anni nel settore della moda e del lusso. Prima di entrare in eBay, ha ricoperto il ruolo di Worldwide eCommerce General Merchandising Manager in Bottega Veneta, dove supervisionava la strategia di merchandising e le attività commerciali del canale eCommerce. Martina vive da 16 anni a Milano, dove si è trasferita per frequentare l’Università Luigi Bocconi, presso la quale si è laureata in Economia e Management Internazionale.