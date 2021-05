Maria Teresa Santaguida nominata Head of Legal per Gorillas Italia

Maria Teresa Santaguida è la nuova Head of Legal per l’Italia di Gorillas, la società che opera nel mercato delle consegne di generi alimentari.

A diretto riporto del general manager, e con il supporto di una risorsa junior, Santaguida lavorerà a supporto del set up della società e di tutte le attività propedeutiche all’avvio dell’operatività in Italia, all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. La professionista supporterà il gruppo di real estate (mercato immobiliare) e in particolare al team di people, dal momento che Gorillas ha deciso assumerà i propri bikers.

Chi è Maria Teresa Santaguida

Santaguida ha lavorato circa sette anni nel mondo delle SGR immobiliari vigilate, con focus su regolamentare e corporate governance dei fondi di investimento nel ruolo di Legal Counsel. Da ultimo, la professionista lavorava in Coima, precedentemente è stata in Savills Investment Management. A inizio carriera, la giurista ha lavorato in consulenza nello studio legale Di Capua.

Gorillas

Si tratta di una società di consegna di generi alimentari su richiesta con la promessa di consegnare generi alimentari entro 10 minuti dall’ordine utilizzando negozi buoi (shopping online).

L’azienda è stata fondata nel maggio 2020 da Kağan Sümer e Jörg Kattner a Berlino. Nel dicembre 2020 la società ha raccolto 44 milioni di dollari in finanziamenti di serie A, seguiti da 290 milioni di dollari in finanziamenti di serie B nel marzo 2021. Dopo l’ultimo round di investimento, la startup è valutata a 1 miliardo, raggiungendo così lo status di unicorno come la startup più veloce di sempre in Germania (dopo soli 9 mesi).

Gorilla usa lo slogan più velocemente di te per enfatizzare la velocità di consegna.

A partire da maggio 2021, Gorillas consegna in 26 città in 4 paesi.