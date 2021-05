Tre nuove nomine in Europa per The Lycra Company

The Lycra Company è un’azienda leader a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative nell’industria tessile e dell’abbigliamento e ha annunciato il suo nuovo organigramma in Europa.

Nicolas Banyols è stato posizionato a capo della divisione commerciale: il manager assumerà la guida strategica ed esecutiva del business per l’intera filiera a livello globale, al fine di garantire integrazione funzionale e ottimizzazione.

I responsabili commerciali dell’area Asia-Pacifico, America Centro-Settentrionale e Sud America e i direttori vendite delle divisioni aziendali nylon e specialità in poliestere faranno riferimento a lui.

Nicolas Banyols, di nazionalità francese e insediato nella sede di Ginevra, può ventare nella sua carriera 25 anni di esperienza nel settore delle vendite in posizioni di grande responsabilità e prestigio all’interno di svariate multinazionali. Lavora per The Lycra Company dal 2009, dove ha ricoperto varie cariche (sempre nell’apparato commerciale e di marketing), tra cui quella di vicepresidente della divisione Apparel per Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) e Asia meridionale. In passato ha anche lavorato per 13 anni nell’industria della carta e packaging.

Julien Born, presidente e amministratore delegato di The Lycra Company ha affermato: «Nel suo ruolo cruciale, Nicolas porta competenze di grande rilievo per il successo a breve e lungo termine della nostra organizzazione. La vasta esperienza a livello globale, le capacità nel motivare la rete commerciale e la profonda conoscenza tecnica, unite ad un’elevata sensibilità nel cogliere le esigenze dei clienti lungo l’intera filiera tessile abbigliamento, saranno fondamentali per accrescere il valore del nostro brand. Ho la massima fiducia nelle capacità di Nicolas di integrare le nostre principali attività commerciali, dando priorità a quelle attività che veramente ci distinguono dalla concorrenza».



Arnaud Ruffin è stato nominato vicepresidente Brands e Retail. Anche lui stabilmente attivo nella sede di Ginevra, dalla quale “supervisionerà i processi di gestione dei clienti a livello globale, pianificando e attuando le strategie di sviluppo per l’azienda. Ruffin riporterà a Banyols e sarà supervisore dei gruppi responsabili dei clienti in area Emea e supporterà il team del Nord America”.

Alistair Williamson è il nuovo vicepresidente Emea e Asia meridionale. Responsabile delle attività commerciali della regione, riferirà a Banyols e si preoccuperà di seguire la creazione di valore per il business dell’azienda a lungo termine. Williamson è in The Lycra Company dal 2007, Williamson ha ricoperto diversi ruoli in diversi settori (aree marketing, commerciale, account management e vendita in diverse divisioni di business). Di recente, è stato direttore commerciale del segmento di abbigliamento intimo per l’area Emea. In passato, inoltre, ha lavorato per l’azienda produttrice di fibre Nurel in Spagna e per Imperial Chemical Industries nel Regno Unito.