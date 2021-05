Lego presenta il set arcobaleno “Everyone is Awesome” per celebrare la diversità

Lego Group lancia l’iniziativa Everyone is Awesome e consiste in un set per celebrare la diversità.

È, infatti, formato da 11 mini-personaggi monocromi, ognuno con stile di capelli e colori diversi. I colori riprendono la bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQIA+ e rappresenta amore e accettazione.

Sarà possibile acquistare il set dal 1° giugno per celebrare l’inizio del Pride Month ed è stato progettato da Matthew Ashton, VP Design di Lego, ispirato dal “far parte di una comunità di colleghi e fan orgogliosa, sostenitrice e appassionata” per condividere “l’amore per la creatività e la self espressione attraverso i mattoncini Lego”. Lo scopo è quello di rivolgersi ai consumatori adulti e arrivare ad ispirare anche i bambini.

Come si legge dal comunicato, Lego Group, collabora già con Workplace Pride, Stonewall e Open for Business per definire strategie che supportino i dipendenti che si identificano come LGBTQIA+, seguendo l’obiettivo di costruire un luogo di lavoro che sia aperto alle diversità e inclusivo.