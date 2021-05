Healthware International: Paolo Guglielmoni nominato Head of Experience

Healthware International è un gruppo che offre alle aziende del mondo dell’healthcare un insieme di servizi che tengono insieme strategia, comunicazione, tecnologia e innovazione. Il gruppo ha annunciato la nomina di Paolo Guglielmoni a nuovo Head of Experience. Il suo ruolo, basato nel team italiano di Healthware, rafforzerà il business italiano e internazionale di Healthware International. La società è impegnata da quasi 25 anni a guidare la trasformazione digitale della salute anche grazie a progetti innovativi di comunicazione.

Healthware International

È un’agenzia di consulenza globale specializzata in comunicazioni sanitarie. L’azienda è stata fondata a Napoli nel 1996 dall’imprenditore Roberto Ascione. Dopo alcuni anni di vita, Healthware si trasferisce a Salerno, per sfruttare la vicinanza delle scuole di Informatica e Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno come fonte di personale qualificato.

Healthware è stata premiata in diversi eventi nazionali e internazionali, tra cui Telly Awards, Global Awards, WebAwards, W3 Awards, Rx Club Awards, Healthcare Communication & Marketing Association Awards, eContent Italy Awards, Aurora Awards, Comp Awards. L’azienda ha vinto il Merit Award al Web Health Awards, un concorso in cui i migliori progetti nel campo dell’informazione sanitaria vengono premiati via web, nel 2011, 2012 e 2013 (due assegnazioni).

L’8 luglio 2011 l’azienda è stata inserita nell’elenco delle 75 principali agenzie mondiali nel campo della comunicazione sanitaria.

Chi è Paolo Guglielmoni

Nella sua carriera vanta un’esperienza professionale di 22 anni nel copywriting e nella pubblicità, maturata in Leo Burnett fino al 2012 e in seguito nella sua attività imprenditoriale e consulenziale. Guglielmoni è l’unico creativo italiano presente nella collezione di arte pubblicitaria del museo del Louvre di Parigi. Ha lavorato su progetti adv tradizionali e digitali per brand internazionali come Nintendo, Breil, Kellogg’s, Lindt, P&G, e ha ideato il Copywriting d’Azione, unico approccio validato tramite neuromarketing.