Ideematec: John Susa nuovo Chief Sales Officer

Ideematec, il principale fornitore globale di sistemi di localizzazione solare, ha annunciato oggi che John Susa è entrato a far parte dell’azienda nel ruolo di Chief Sales Officer. Susa riporterà al CEO e cofondatore Mario Eckl e sarà responsabile della guida dell’espansione delle vendite globali.

“Siamo lieti che John sia entrato a far parte del nostro team“, ha affermato Mario Eckl, “ha una comprovata esperienza nella costruzione di solide relazioni e nella guida di una forte crescita dei ricavi attraverso l’identificazione, lo sviluppo e la realizzazione di nuove opportunità di business. La sua vasta esperienza nel settore fotovoltaico è indispensabile.”

John ha trascorso più di tredici anni lavorando nel settore solare, più recentemente ha lavorato in Germania, gestendo le vendite e l’assistenza globale di SMA Solar negli ultimi due anni e mezzo. Durante questo periodo, SMA ha consolidato la sua base di clienti in Europa e in Nord America in particolare, e ha ottenuto una crescita dei ricavi invidiabile.

In precedenza, John era responsabile della creazione e della crescita delle vendite di SMA nelle regioni dell’Asia Pacifico e del Nord America. È accreditato della ristrutturazione con successo e del miglioramento del business di SMA North America. Ha anche stabilito filiali SMA in Cina e Brasile, mentre ha fatto crescere il business in Australia e Giappone.

Si è trasferito a SMA da Trina Solar, dove ha trascorso oltre sei anni stabilendo un punto d’appoggio per l’attività in Australia e Nuova Zelanda.

“Sono entusiasta di essere entrato a far parte del team Ideematec“, ha detto John. “Il portafoglio di prodotti è notevole, in particolare i nuovi inseguitori solari Horizon L-Tec®. L’azienda ha anche una serie di importanti progetti di riferimento di punta. Non vedo l’ora di applicare la mia esperienza e sfruttare i miei contatti nel settore per supportare una visione condivisa di crescita ed espansione del business ancora più forte “.

La sua data di inizio con Ideematec è stata lunedì 10 maggio.

Ideematec è un fornitore globale di fiducia di sistemi di inseguimento solare, con sede in Germania. Fondata nel 2003, l’azienda è un fornitore di tracker per il settore delle utility. Ideematec ha aperto la strada al tracker safeTrack Horizon ™ 2P ad alta portata, alimentato da una tecnologia di trasmissione disaccoppiata brevettata. Dal 2017, l’azienda ha consegnato con successo alcuni dei più grandi impianti solari in tre continenti, tra cui Australia (350 MW), Giordania (250 MW) e Spagna (200 MW). E sta attualmente fornendo i suoi tracker per il più grande progetto solare in Qatar (800 MW).