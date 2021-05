Della Valle apre all’ipotesi di M&A con Lvmh

In occasione del Business of Luxury Summit organizzato dal Financial Times, Della Valle apre di nuovo all’ipotesi di M&A con il noto colosso del lusso Lvmh, anche se ribadisce che al momento non è intenzionato a vendere, afferma: “Se un giorno decidessi di vendere Tod’s, avrei totale fiducia in Bernard Arnault”. A metà aprile, la Diego Della Valle & C S.r.l. (società controllata da Diego Della Valle) ha stipulato un contratto di compravendita con Delphine S.A.S. (controllata da Lvmh) per la cessione di 2.250.000 azioni di Tod’s spa, rappresentanti il 6,8% del capitale sociale di Tod’s. Ad oggi, secondo quanto risulta sul sito Consob, Arnault controlla l’8,117% di Tod’s.

Il gruppo Tod’s, con un fatturato di 178,7 milioni di euro, ha chiuso i primi tre mesi del 2021 con una crescita del 17%. Il brand che preso singolarmente ha avuto la migliore performance è stato Roger Vivier, con un incremento sostanziale rispetto al Q1 del 2020 (+59% a 48,6 milioni di euro a cambi correnti), al quale si aggiunge una performance che addirittura supera il primo trimestre 2019 (+12,9 per cento). Una simile crescita è legata al mercato asiatico, dove sono stati registrati i migliori risultati per tutto il gruppo con +136% a 62,8 milioni a cambi correnti. Mentre nel Q1 Italia, Europa ed Americhe restano ancora in calo, rispettivamente con 6%, 13,1% e 20,4 per cento.

Durante gli ‘Online Fashion & Luxury Talks 2021’ organizzati da Rcs Academy, Della Valleaveva affermato “Con Lvmh è un’amicizia di lunghissima data, l’accordo è stato un modo per riconfermare che abbiamo voglia di fare qualcosa insieme”. Si tratta di “un’operazione abbastanza simbolica – ha proseguito l’amministratore delegato e presidente dell’azienda italiana -, ma l’idea è di vedere se si può fare qualcosa insieme, che lo facciamo volentieri”.

Gli analisti di Equita hanno spiegato “Questo conferma l’idea che Lvmh rimane l’acquirente naturale per l’azienda, anche se non ci aspettiamo che questo scenario si materializzi a breve termine, come confermano le espressioni usate nell’intervista (“se un giorno” o “se alla fine”)”, e confermano la raccomandazione hold su Tod’s, con target price di 41,5 euro.

In mattinata il titolo di Tod’s perdeva l’1,15% a Piazza Affari, con azioni scambiate a 48 euro. Le settimane passate avevano visto balzare le quotazioni grazie all’annuncio dell’ingresso nel board del brand di Chiara Ferragni.