Lego Italia: Marco Capone nuovo general manager

Lego Italia ha annunciato che Marco Capone tornerà in azienda, dopo gli anni passati alla guida della divisione Sales di Lego Italia, ma questa volta in qualità di nuovo General Manager. Capone è già stato dal 2018 General Manager per Lego Benelux.

Secondo la nota stampa rilasciata dal gruppo, il suo ritorno come General Manager simboleggia la “volontà di continuare l’ambizioso progetto iniziato da Lego in questi anni: garantire a tutti, adulti e soprattutto bambini, la possibilità di divertirsi dando voce alla propria creatività e alle proprie passioni, osservando, comprendendo e spesso anticipando cambiamenti ed evoluzioni del consumatore. Un approccio che da sempre ha permesso a Lego di ispirare ed essere accanto a una generazione dopo l’altra”.

Lego Group, nato come azienda a conduzione familiare, produttrice dei mattoncini giocattolo più famosi al mondo, è stato fondato nel 1932 a Billund, in Danimarca, da Ole Kirk Kristiansen. Il nome deriva dalle due parole danesi LEg GOdt, che significano “giocare bene”. Ancora oggi Lego Group è a conduzione famigliare, ancora di proprietà della famiglia Kirk Kristiansen, con sede centrale sempre a Billund, ma i suoi prodotti sono venduti in più di 140 paesi in tutto il mondo.