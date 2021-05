Caffeina annuncia l’ingresso di Andrea Guzzetti, nuovo Associate Creative Director

Caffeina ha ufficializzato l’ingresso nel ruolo di Associate Creative Director di Andrea Guzzetti, che arricchisce di esperienza il Team Communications guidato dall’Executive Creative Director Domenico Manno. Andrea Guzzetti si unirà alle direzioni creative già presenti in agenzia, Pietro Mandelli e Alessandro Lapetina.

Chi è Andrea Guzzetti

Il manager entra in Caffeina con 18 anni di carriera maturata con responsabilità crescenti in agenzie indipendenti e di network, in cui lavora per brand come American Express, Autogrill, Bulgari, Barclays, Wind, Nutella, Galbani, Timberland, San Pellegrino, Paramount, Red Bull, British American Tobacco, Barilla, Google. Dopo una lunga esperienza (dal 2009 al 2017) in Ogilvy come Sr. Art Director, è stato negli ultimi anni Creative Director in Kettydo+.

Tiziano Tassi, Partner & Ceo di Caffeina, accoglie così il nuovo arrivato: “I manager che scelgono di lavorare con Caffeina ci danno fiducia. Credono in noi e nelle nostre persone. Per questo il modo migliore per ripagare la loro fiducia è investire sulle nostre persone, e aggregare a Caffeina i migliori talenti che condividono i nostri valori e le stesse ambizioni: ambire a un’eccellenza creativa capace di creare un impatto reale per i brand che scelgono Caffeina. Andrea ha il nostro stesso DNA e il nostro stesso sistema di valori: siamo molto contenti di averlo con noi”.

L’agenzia si prepara ad annunciare a breve la nomina di un ulteriore nuovo membro dell’area creativa, che assumerà l’incarico di Deputy Executive Creative Director e che contribuirà a coordinare la divisione Communications nelle sedi di Parma, Roma e Milano.

Caffeina informazioni

È una Italian Creative Company. Un player indipendente che crede nella Creatività, come approccio a

tutto ciò che è innovazione per persone e brand, e nel Digital, come starting point

a partire dal quale si può costruire qualsiasi cosa.

Caffeina si sviluppa nel 2012 con una missione: dimostrare che si può crescere in un mercato competitivo e consolidato, composto per lo più da grandi gruppi e network. Anche nel digitale. Anche a Parma. Come una vera e propria startup, quando ancora non erano in auge.

Nel 2016 Caffeina cresce, assume e vince premi. Gli anni da startup sono ormai un lontano ricordo.

Nel 2018, Caffeina, dopo aver aperto sedi anche a Roma e Milano, inaugura la propria casa, il quartier generale nel cuore di Parma, per ospitare in tutto 110 professionisti della Creatività, della Tecnologia, del Design e della Strategia.

Nel 2019 Caffeina è un’azienda ormai consolidata, che guarda al futuro della comunicazione e si rilancia sul mercato con una nuova veste: da Omnichannel Agency si evolve in Italian Creative Company, per aiutare i propri clienti a trasformarsi in Experience Brands, creando esperienze d’impatto che diffondono nuova energia nella relazione tra persone e marche.