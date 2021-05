Gardaland, tutto pronto per la riapertura

Il 15 giugno Gardaland inaugurerà ufficialmente la stagione 2021. “Siamo davvero felici di tornare finalmente ad accogliere i nostri ospiti e poter offrire loro giornate di divertimento e svago”, ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, nella foto, amministratore delegato di Gardaland. Ad attendere i visitatori il ‘Legoland Water Park’ il primo del genere in Europa e il quinto nel mondo. Per realizzarlo sono stati stanziati 20 milioni di euro. Tra le altre novità anche Miniland, un’area nella quale sono stati ricostruiti con i Lego i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano come il Duomo di Milano, il Colosseo o la Basilica di San Marco a Venezia costruiti con circa 5 milioni di mattoncini. Apertura anticipata invece per Gardaland Sea Life Aquarium e Gardaland Adventure Hotel. Due le novità: la nuova sala ‘Oceano Interattivo’, dove i bambini potranno disegnare i loro pesci preferiti che prenderanno vita in uno schermo tridimensionale e ‘A un passo dai Leoni Marini’, un’area esterna completamente rinnovata dove si potranno ammirare gli animali più da vicino.