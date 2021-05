Ogilvy: nominata Liz Taylor Global Chief Creative Officer

Taylor sarà responsabile della supervisione dei progetti creativi del network Ogilvy nelle sue cinque business unit: Advertising, PR, Experience, Health e Growth & Innovation.

In passato ha ricoperto la medesima carica di Global Chief Creative Officer per Leo Burnett. A seguito della nomina, Piyush Pandey assume il nuovo ruolo di Chaiman of Global Creative di Ogilvy e mantiene il suo ruolo di Presidente di Ogilvy India. Joe Sciarrotta collaborerà con Liz nel suo ruolo di Deputy Global CCO.

Nel gruppo Publicis, Taylor rivestiva anche il ruolo di Chief Creative Officer di Publicis Communications North America. Aveva già lavorato in Ogilvy, ricoprendo diversi ruoli tra i quali Global Executive Creative Director, prima di diventare nel 2016. Chief Creative Officer di FCB Chicago. Nel corso della sua carriera, ha guidato progetti per clienti come Aldi, Bank of America, Boeing, Budweiser, Cadillac, Campbell’s, Facebook, Gatorade, GE, Kellogg’s, McDonald’s, Nintendo, P&G, Walmart, Wrigley e molti altri.

Impegnata contro la disuguaglianza sul lavoro, Liz è stata anche presidente della giuria inaugurale degli Athena Advertising Awards, tenuti in concomitanza con il 3% Movement.

Ogilvy informazoni

“Make Brands Matter” è la nuova mission di Ogilvy.

Ogilvy ha creato campagne di marketing leggendarie e di innovazione culturale fin dal 1948, anno in cui David Ogilvy ha fondato l’agenzia.

Secondo “Fortune Global 500 Companies”, oggi Ogilvy è un network creativo integrato e pluripremiato che dà valore ai brand e al business dei propri clienti in 83 paesi del mondo con 132 uffici. Ha infatti ottenuto la denominazione di: Network of the Year a Cannes per 5 anni consecutivi (dal 2012 al 2016); Network of the Year agli EFFIEs Worldwide come agenzia più efficace al mondo per tre anni (2012, 2013 e 2016) e Global Agency of the Year da Adweek nel 2016.



David Ogilvy ha sempre creduto nella capacità delle marche di creare valore per il business. Questa forza non è mai stata così necessaria come adesso. In un mondo che offre ai consumatori infinite possibilità di scelta, le marche sono gli unici fattori che aiutano le aziende a creare un forte legame con i clienti, i dipendenti e tutti gli stakeholder.

“Siamo convinti che l’elemento di distinzione in grado di assicurare un vantaggio competitivo e un successo duraturo sia l’abilità di creare idee capaci di instaurare un rapporto speciale fra una marca e il suo pubblico di riferimento”.

Ogilvy si occupa del design della marca, dell’esperienza intorno alla marca e della comunicazione della marca stessa per modellare ogni aspetto delle esigenze di un brand attraverso le sue capability fondamentali: